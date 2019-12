Egypte: Zamalek - 21 entraineurs en 5 ans, Mortada Mansour fait fort !

On vous l'apprenait en début de semaine. Le Zamalek a décidé de se séparer de son entraineur Micho Sredojevic, arrivé seulement cet été à la tête du club. Son remplaçant sera le 21è en 5 ans.

الزمالك يتعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لفريق الكرة. 🇫🇷

رحبوا معنا بمدربنا الجديد. 👋 pic.twitter.com/xoAwQMKGqL

- Zamalek SC (@ZSCOfficial) December 4, 2019

Le métier d'entraineur est un poste à risque partout. Encore plus au Zamalek. En 5 ans, le club va ainsi connaitre son 21è entraineur avec le Français Patrice Carteron. Ce dernier remplace Micho.

Quelques mois plus tôt, les Chevaliers blancs se sont séparés du Suisse Christian Gross, trois mois seulement après son arrivée. Lui qui a décroché une Coupe continenatle au club (Coupe de la Confédération de la CAF 2019). Un titre continental après 19 ans d'attente.

Avec Mortada Mansour, président du Zamalek, la patience n'est souvent pas de mise. Entre ses envolées lyriques sur les médias et ses coups de gueule (très souvent non justifiés) contre la CAF ou les clubs rivaux, l'homme dégaine très vite.

Look at all the coaches that @ZSCOfficial President @Mortada5Mansour has hired since 2015. Is this not madness??? How can a top club in Africa be run like this? 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/clwx3yJmgx

- Osasu Obayiuwana (@osasuo) December 6, 2019

En 5 ans (arrivé en mars 2014) à la tête du club, Mansour a fait vraiment fort. A une période où sa gestion du club est fortement décriée.

Des joueurs menacent de claquer la porte pour cause de salaires impayés depuis 4 mois. Le Tunisien Hamdi Nagguez est déjà parti. Patrice Carteron sait déjà à quoi s'attendre.

Bon courage à Patrice Carteron alias @guerrierblanc dans sa nouvelle aventure en Égypte avec @ZSCOfficial après de bons passages à @wadideglafc et @AlAhly. C'est aussi un coach que j'apprécie beaucoup. Espérons que son pdt @Mortada5Mansour lui laissera le temps de s'affirmer.

- Frederic Nkeuna (@nyongha) December 4, 2019