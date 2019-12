Afrique de l'Ouest: Le Directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'ouest et du centre, Mabingué Ngom parmi les 100 AFRICAINS les plus influents de l'année 2019

communiqué de presse

Dakar, Sénégal – 06 décembre 2019. Le Directeur du bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), en Afrique de l’Ouest et du centre, Mabingué Ngom, figure cette année parmi les 100 Africains les plus influents du Most influent African (MIA), classement publié par le New African Magazine.

Figurant dans la catégorie « Politique et service public » aux côtés de la Vice-Secrétaire Générale de l’ONU, Mabingué Ngom est choisi pour son statut de « Champion des droits des jeunes et des femmes », et qualifié par la rédaction comme « l'un des défenseurs les plus remarquables de la valorisation du dividende démographique et des jeunes, ainsi que des droits des femmes et des familles à être en bonne santé ».

Assurant la coordination et la mise en œuvre du mandat de l’UNFPA dans 23 pays avec des différences politiques, linguistiques et sociales complexes, dans l’une des régions les plus laissées pour compte, Monsieur Ngom a réussi à mettre en place une stratégie de changement social et comportemental qui lui a valu une série de réalisations.

En réaction à cette annonce, Monsieur Ngom a déclaré sur son compte twitter : « Merci beaucoup. Le mérite revient à mon équipe pour leurs efforts exceptionnels et leur engagement envers les jeunes. »

D’ailleurs, lors de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD25), qui s’est récemment déroulée à Nairobi du 12 au 14 Novembre 2019, le réseau africain des jeunes en santé et population, AfriYAN, a dédié son prix de meilleur mouvement citoyen de jeunesse à M. Ngom.

La liste MIA comprend des personnalités de divers secteurs, notamment, les Chefs d’Etat Paul Kagamé du Rwanda, Mahamadou Issoufou du Niger, Nana Akufo-Addo du Ghana et le premier Ministre éthiopien Abiy Ahmed prix Nobel de la paix cette année, ainsi que des entrepreneurs comme que Aliko Dangote du Nigeria. Des sportifs et des artistes y figurent également.

La liste intégrale est publiée dans le numéro de décembre 2019 du New African Magazine disponible sur le lien suivant New African Magazine Décembre 2019.

