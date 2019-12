Seychelles: Le président des Seychelles ne signera pas la loi sur le salaire publique - L'acquisition du fond de pension en attente

Le président des Seychelles, Danny Faure, a déclaré jeudi lors de sa dernière conférence de presse présidentielle de 2019 qu'il ne signerait pas la loi sur le salaire du secteur publique.

Au lieu de cela, le président a annoncé qu'il allait procéder à une allocation supplémentaire et qu'à partir de l'année prochaine, le salaire d'un employé gagnant moins de 440 dollars par mois serait porté à 454 dollars.

La SNA présente un résumé de certains points soulevés lors de la conférence de presse.

Acquisition des parts de la société de télécommunications Cable and Wireless par le fond de pension

M. Faure a admis que le fonds manquait de surveillance puisqu'il est régi par un conseil d'administration doté du pouvoir de faire et de prendre des décisions de manière indépendante.

"Ensemble, lors de la dernière réunion du conseil des ministres, nous avons convenu d'une stratégie et nous avons apporté un amendement à la loi sur les fonds de pension, qui a déjà été publiée au Journal officiel et se trouve maintenant à l'Assemblée nationale. Nous avons dit que le fonds de pension avant d'investir plus de 10 millions de dollars doit avoir l'approbation du ministère.

"Par conséquent, la transaction entre la caisse de pension et Cable and Wireless est en suspens pendant que la loi est adoptée et approuvée afin que la procédure judiciaire soit terminée. Et que la population des Seychelles, en particulier les membres de la caisse de pension, obtienne l'assurance que leur argent est bien placé et qu'une autorité gouvernementale donne la sanction finale ".

Le Budget 2020 du Département de l'Information, communication et technologie non approuvé par l'Assemblée nationale

"Je pense que c'était très irresponsable de la part de l'Assemblée nationale de voter contre le budget du ministère. Et ils ont non seulement voté contre une partie du budget, mais ils ont voté contre l'en-tête. En d'autres termes, il n'y a pas de budget. En conséquence, Les employés n'ont pas de salaire pour janvier, Ils ont pris cette décision sans penser au rôle du DICT.

"DICT s'occupe du système électronique et de la technologie pour l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble du système de messagerie du gouvernement. La question que je me pose est de savoir s'ils veulent paralyser le gouvernement?

"Le département devrait recevoir des excuses officielles et au moment opportun en tant que président, je résoudrai ce problème."

Tribunal foncier - pas de structure légale pour les compensations

"Le président du tribunal m'a informé qu'en entamant le travail, il s'est rendu compte que le tribunal avait besoin d'une structure juridique appropriée. Notre position est que nous examinons l'affaire et que si nous voyons que cela est fondé, le gouvernement fera le nécessaire, enverra la loi à l'Assemblée nationale afin que nous puissions nous occuper de ces affaires. "

Les Seychelles sur la liste noire de la France

Plus tôt cette semaine, il a été annoncé que la France avait ajouté les Seychelles à sa liste noire des paradis fiscaux, car la nation insulaire ne fournissait pas d'informations suffisantes sur certaines entités offshores françaises opérant dans leur juridiction.

"Lorsque ces informations ont été publiées, nous avons convoqué une réunion urgente avec toutes les personnes clés, afin que je puisse obtenir un rapport. Et les informations reçues sont très claires. La France a envoyé sa demande à la Seychelles Revenue Commission. Et à la commission, nous avions un problème de capacité interne et cela a été construit et renforcé. Mais la question que la France pose aux Seychelles, les Seychelles ne peuvent pas les fournir parce que la loi ne nous autorise pas à donner ces informations. Et si les Seychelles donnent de telles informations alors la loi doit changer.

Nous avons accepté de modifier ces lois, mais cela ne signifie pas que nous avons caché où dissimulé des informations. "

Amendement au projet de loi: augmentation de 5% du salaire du secteur public

"Ce soir, je veux mettre cette question en contexte. Lorsque le ministre des Finances a présenté le budget à l'Assemblée nationale, il a déclaré que cela incluait l'augmentation de cinq pour cent des salaires dans le secteur public et ce dernier avait été approuvé par l'Assemblée nationale.

"Cet après-midi, j'ai été informé que mon bureau a reçu le projet de loi nouvellement amendé et ce soir, je tiens à faire savoir à tous les Seychellois que je ne donnerai pas mon approbation. Et aucun impôt ne sera déduit de l'allocation. Et j'ai également décidé ce matin qu'à partir de janvier de l'année prochaine, tous les employés du gouvernement dont le salaire de base est inférieur à 440 $ passeront à 454 $.

Les prochaines élections présidentielles

"Quand je dis que je terminerai mon mandat, je terminerai mon mandat. Et c'est à la commission électorale en consultation avec la loi de décider de la date des prochaines élections présidentielle et non à moi.

"Conformément à l'interprétation de la constitution, les élections devrait avoir lieu entre le 20 août et le 20 novembre 2020. Tout ce que je demande, c'est le respect pour la commission".