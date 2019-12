Togo: Dr Gnagnon imperturbable - « Notre combat n'est dirigé contre personne »

Une décision du parti dont il était membre avant d'annoncer son retrait il y a quelques semaine, puis sa candidature pour la présidentielle de 2020, puis une décision du Conseil des ministres qui fixe le premier tour de la présidentielle au 22 Février 2020 avec les conditions afférentes aux au scrutin et surtout la subvention de l'Etat aux candidats en lice, mais le candidat déclaré à cette échéance électorale sous la bannière du Mouvement Togo Restauration, Dr Jean-Emmanuel Gnagnon était hier face à de jeunes étudiants.

Pour le désormais ancien Secrétaire national à la communication des FDR, aujourd'hui en course pour briguer la magistrature suprême, sa « candidature est l'espoir de notre génération et le secours de celle qui nous a précédés. J'en appelle à tous pour ouvrir les portes d'un Togo nouveau où nous aurons enfin un ancien président de la République vivant et consultable à tout moment, où les anciens leaders sont disponibles et accompagnent, où la jeunesse donne le meilleur d'elle-même dans une révolution de mentalités et où la fierté nationale et la gloire sont restaurées ! ».

Evoquant son parcours, il a indiqué à ces jeunes gens, « j'ai fait toutes mes études au Togo jusqu'au doctorat, nous nous sommes bien battus comme de beaux diables ! Nous avons refusé d'être ce qu'on a voulu faire de nous ! Très peu pouvaient réussir dans les conditions qui étaient les nôtres ! Mais nous avons eu foi, comme nous l'avons aujourd'hui, nous avons relevé le défi et nous pouvons encore le relever ! Vous devez aussi relever le défi ! ».

A ceux qui y voient dans son combat, un combat contre des acteurs politiques togolais, Dr Gnagnon rassure, « notre combat n'est dirigé contre personne, c'est le combat de la majorité des Togolais, c'est un combat pour la paix, la restauration, la fin des crises sempiternelles ».