Sénégal: Des journalistes de la sous-région formés "pour mieux traiter l'information culturelle"

Saint-Louis — Vingt journalistes de la sous-région ont démarré, vendredi, à Saint-Louis un atelier de formation sur l'information culturelle, a constaté l'APS.

Ces journalistes venus du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Niger vont apprendre à "mieux traiter l'information culturelle".

Selon Maryam Cyra Traoré de la direction Langue française, culture et diversités de Organisation internationale de la Francophonie (OIF), cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des interventions de l'OIF en faveur de "la promotion de la diversité culturelle et du renforcement des politiques de développement des industries culturelles et créatives des pays francophone du sud".

"Une analyse de terrain fait apparaître la nécessité d'associer à nos efforts vous journalistes culturels qui fassiez de votre métier un enjeu de la promotion de la diversité des expressions culturelles", a-t-elle dit à l'ouverture de l'atelier.

La formation organisée par l'OIF fait suite à une première tenue en décembre 2017 à Dakar sur les "enjeux de la culture".

Pour le journaliste et formateur sénégalais Martin Faye, "quand on traite de la culture, il faut connaitre le milieu de la culture, les principes, les lignes directrices, la culture locale et maitriser les différents arts. Il faut en parler de manière crédible, fiable".

"La culture est un pan important de la vie quotidienne des populations. Il y a des journalistes culturels et cela nécessite de grandes connaissances et une réelle formation On peut être journaliste et ne pas avoir de l'intérêt pour la culture ou ne pas être apte à en parler avec autorité, l'OIF a entrepris de corriger la donne", a souligné Martin Faye.

Son binôme dans la formation Arnaud Galy, rédacteur en chef de "Agora francophone", va intervenir sur le reportage photographique.

Des acteurs culturels comme l'éditeur Elie Charles Morreau et l'écrivain Louis Camara seront invités à partager leurs expériences. Cet atelier de formation pour les journalistes culturels de pays de la sous-région se poursuivra jusqu'à mardi.