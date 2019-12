Angola: Handball / Coupe du monde - Le pays croise la France en match de classement

Kumamoto — L'équipe angolaise senior féminine de handball affronte dimanche la France, championne en titre, en match de classement de la 13e à 16e position du Championnat du monde, qui se déroule à Kumamoto, au Japon.

L'Angola a terminé quatrième du groupe A, avec six points, suite à deux victoires et trois défaites. L'Angola a perdue lors des deux premiers matches contre la Serbie (25-32) et les Pays-Bas (28-35). Il a ensuite battu la Slovénie (33-24), a perdu à nouveau contre la Norvège (24-30) et s'est impose à Cuba (40-30) lors du dernier match du groupe (A).

Cependant, la France occupe également la quatrième place du groupe B, avec cinq points. Elle a étrillé l'Australie (46-7) et l'Allemagne (27-25), a fait match nul contre le Brésil (19-19) et a perdu contre la Corée (27-29) et le Danemark (18-20).

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une phase, l'Angola a déjà amélioré la 19e place occupée en 2017, en Allemagne, championnat remporté par les Françaises qui avaient battu le Norvégienne en finale (23-21).