Burkina Faso: Téléphonie mobile - Tenkodogo a désormais accès à la 4G+ de Orange Burkina

C'est en présence de Monsieur le Gouverneur de la région du Centre-Est, du deuxième Vice-Président, représentant le Président du Conseil Régional du Centre-Est, du Secrétaire Général de la province, représentant le Haut-Commissaire de la province du Boulgou, du Maire de la commune de Tenkodogo, du représentant du Directeur Général de Orange Burkina, des autorités coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires, et de nombreuses convives que l'événement a battu son plein.

Quoi de plus beau qu'une belle orchestration de son et de danses pour ouvrir ce rendez-vous hautement technologique. C'est ce que s'est évertué à faire avec maestria, la merveilleuse troupe de danse traditionnelle Zécoula.

S'en est suivi le message de bienvenue de Monsieur Benjamin KONDOMBO, Chef d'agence de Orange Tenkodogo qui a manifesté son enthousiasme de recevoir des invités de marque.

Après lui, le Directeur Marketing de Orange Burkina Faso, Monsieur Abdramane DIALLO a éclairé les esprits en expliquant ce qu'est la 4G+, par une belle présentation digne d'un «one man» show venu directement de la Silicon valley. Il a fait l'historique d'internet au Burkina Faso depuis 2008 avec l'internet basique, puis 2013 avec la 3,75 G et enfin en 2019 avec la 4G qui permet une capacité de connexion 10 fois supérieure à la précédente génération (jusqu'à 150 MB/s contre 15 MB/s pour la 3,75 G), Monsieur DIALLO a exhorté les abonnés Orange à se munir de téléphones et de SIM compatibles 4G afin de pouvoir profiter d'une technologie plus stable, plus rapide et utile dans presque tous les corps de métiers.

Une vue des prestigieux invités

Monsieur Hubert KOURAOGO, représentant le Directeur Général de Orange Burkina, a quant à lui, rappelé l'engagement de Orange Burkina à satisfaire ses clients et à les hisser au même niveau de développement technologique que partout dans le monde. Pour preuve, les investissements et les équipements sans cesse renouvelés et la construction d'infrastructures modernes dotées de technologie dernier cri. Il conclut en disant que : «plus qu'un simple changement technologique, la 4G+ permettra de vivre la meilleure expérience pour les différents usages de l'Internet et de la data».

Après une petite détente couverte par la douce et belle voix de Eunice Goula qui a émerveillée toute l'assemblée, c'est à Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre-Est qu'est revenu l'honneur de clore la cérémonie en déclarant officiellement lancée la 4G+ de Orange Burkina Faso à Tenkodogo. Mais auparavant, il n'a pas manqué de saluer l'engagement de Orange Burkina et vanter les mérites de la 4G+ tels que le transport rapide des informations et l'instantanéité plus accrue de certaines actions.

Avec cette belle cérémonie, Orange vient préparer le terrain de la commémoration de l'indépendance et affirmer une fois de plus son statut de 1er Opérateur 4G + au Burkina Faso.