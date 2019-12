Afrique: Commerce assassin

La Fondation Brazzaville* va lancer avec sept chefs d'Etat africains l'Initiative de Lomé les 17 et 18 janvier prochains.

Prenant conscience de l'intensification de ce commerce illégal et meurtrier, la décision a été prise de lancer en commun une stratégie destinée à intensifier la lutte contre les faux médicaments sur le continent africain.

L'Initiative de Lomé aboutira à la signature, par les présidents du Congo, de Gambie, du Ghana, du Niger, d'Ouganda, du Sénégal et du Togo d'une déclaration politique et d'un accord-cadre légalement contraignant*.

Cet accord les engagera à renforcer la législation pour criminaliser le trafic de faux médicaments et sera la première phase d'un programme plus large visant à assurer un accès à des médicaments sûrs et efficaces à tous leurs citoyens.

Il marque la détermination des chefs d'États à lutter contre un commerce assassin qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année et finance la criminalité transnationale et le terrorisme.

L'Initiative de Lomé conduira les pays signataires à créer une législation pour pénaliser ce trafic en imposant des sanctions sévères, à adhérer aux accords internationaux déjà existants et à renforcer les services de détection et de répression.

Le premier à tirer la sonnette d'alarme avait été l'ancien président français Jacques Chirac à travers sa Fondation dès 2008.

Chaque année, on estime à 200 milliards de dollars la valeur du marché illégal des médicaments non conformes aux normes et falsifiés, soit environ 10 à 15 % du marché pharmaceutique mondial.

En 2015, 122.000 enfants de moins de 5 ans seraient morts à cause d'antipaludiques de mauvaise qualité en Afrique subsaharienne.

On estime que 128 pays dans le monde sont touchés par les médicaments falsifiés.

42 % de tous les médicaments falsifiés découverts, depuis 2013, l'ont été en Afrique.

Dans certains pays africains, on estime que les médicaments falsifiés représentent 30 à 60% de tous les produits médicaux ; plus de 40% au Togo.

Dans les pays où des réglementations fermes ont été mises en œuvre et sont strictement appliquées, ce chiffre s'élève à 1 %.

* La Fondation Brazzaville est une organisation indépendante à but non lucratif, basée au Royaume-Uni.

Elle est dirigée par un conseil d'administration présidé par son fondateur Jean-Yves Ollivier.

La Fondation propose des initiatives visant à promouvoir le développement durable, la prévention des conflits et à faciliter une coopération pacifique sur le continent africain.