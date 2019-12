Guinée: Tenue d'une journée d'information et de partage d'expérience sur la sécurité

C'est dans le but de rassembler les élus locaux, la police, les femmes et les jeunes qu'un forum s'est tenu à dans un réceptif hôtelier de Conakry du 04 au 07 décembre 2019. Objectif principal de cette qui a regroupé des cadres guinéens et étrangers est d'échanger des expériences du « partenaire pour la sécurité en Guinée ; la réforme de la police au service du citoyen ».

Cet événement s'inscrit aussi dans le cadre de capitaliser les acquis, au terme du projet financé la département américain, mis en œuvre dans les communes de Dixinn, Kaloum, Kindia, Kankan, Labé Mamou et Siguiri dans le cadre de l'introduction de la police de proximité en Guinée par le consortium ParthersGlobal, Coginta et CECIDE.

Au cours de la deuxième journée, il y a eu :

Le résumé de la première journée, projection du film FLSPD CLSPD, table ronde sur la gouvernance locale de la sécurité, projection du film policier réfèrent, Séance de sensibilisation des policiers référents, témoignage femmes et jeunes, projection Film Small Grants et la présentation de l'activité Small Grants.

Dans son intervention, le chef de projet pour l'Afrique PartnersGlobal a laissé entendre que les journées de partage d'information c'est pour présenter notre projet et ses objectifs et surtout montrer les acquis de notre projet au cours de ces cinq dernières années.

« Le projet a commencé depuis 2015 et ça continu jusqu'en mars 2020. Donc, c'est pour montrer tous les acquis, toutes les réalisations de ce projet à travers des panels, des tables rondes et aussi à travers standings, des visites des stands où on va accorder l'autorisation au ministre de la sécurité, de l'ambassade des Etats Unis aussi afin de voir tout ce qu'ils ont pu produire avec cette collaboration du ministère et du gouvernement américain », a indiqué Nina Tapsota.

Elle a poursuivi son intervention en disant qu'ils veulent montrer que la coopération guinéenne et américaine ensemble peuvent produire des choses et que c'est une initiative à encourager.

Dans le cadre de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) en Guinée, la police nationale a adopté une nouvelle doctrine d'emploi la police de proximité. Cette doctrine consiste à professionnaliser la police et à rapprocher les services de police de la population.