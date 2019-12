Ile Maurice: L'express leaks du dimanche 1 décembre au vendredi 6 décembre

Des bruits de couloir, les derniers buzz ou les derniers scandales, l'express vous dévoile ici ce que les autres vous cachent.

Un ministre féru de Technologie de pointe

À peine nommé, le nouveau ministre de la Technologie, Deepak Balgobin, s'affiche avec le dernier iPhone 11 Pro. Le smartphone dernier-né de la marque Apple débarque tout juste à Maurice.

ICTA-IBA : Pas de directeur avant la fusion

Le PMO va piloter la fusion de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA) et l'Independent Broadcasting Authority (IBA) en une seule entité. En attendant que le dossier atterrisse au Cabinet, aucun directeur général ne sera nommé. L'ICTA est sans directeur depuis bientôt quatre ans et l'IBA depuis trois ans. Dans le cas du premier, un nouveau Chairman devra être nommé après la démission de Mahmad Bocus, candidat battu aux législatives.

Nouvelle victoire au no 9 pour Deepak Balgobin

Les codeurs juniors se sont vu décerner des trophées au Polytechnics de Montagne-Blanche. Cela, en présence du ministre Deepak Balgobin, qui a remis le 1er prix, celui du Grade 12 au sir Lekraz Teelock SSS, un collège de sa circonscription. Coïncidence fortuite !

Un amour dangereux

Le roman avait pourtant bien débuté entre ce journaliste chevronné de la station nationale et cette stagiaire. Alors qu'ils filaient le parfait coton, la situation entre eux semblerait avoir tourné au vinaigre dans la soirée de jeudi. Leur idylle s'est vite transformée en un règlement de compte et la jeune fille a même reçu plusieurs coups du journaliste en question. Eux, qui avaient pourtant pris pour habitude de petites escapades sur le parking de l'hôpital. En tout cas, au niveau de la direction, l'on a fait comprendre que c'est une situation qui mérite d'être gardée secrète.

L'ex-gouverneur en mode recherche

Un ex-Gouverneur de la Banque de Maurice lorgne la présidence de la Financial Services Commission. Il s'était fait remarquer en soutenant bec et ongles une mesure gouvernementale portant sur l'utilisation du Special Reserve Fund. Toutefois, la voie n'est pas libre. Un Chairman d'une institution bancaire aurait fait comprendre au ministère des Finances qu'il souhaiterait changer d'air. Le retour de Pravind Jugnauth est attendu pour trancher la question. Il en est de même pour plusieurs autres nominations, dont celle très prisée à l'ambassade de Maurice à Washington, DC.

Room for improvement

Un ministre actuellement en poste, et qui n'a pas été au gouvernement durant les 14 dernières années, a une méthode bien à lui de retourner les appels. Ainsi, après les heures de bureau, lorsqu'il est déjà rentré chez lui, il fait un préposé de son ministère retourner les appels manqués. Ce qui est à être salué en comparaison à ceux qui jouent les abonnés absents pour une raison ou pour une autre.

Attachés de presse : électrons libres ?

Le PMO ne voit pas d'un bon œil le fait que certains ex-attachés de presse aient choisi de leur propre chef de migrer vers d'autres ministères. Il s'agit en particulier des attachés de presse dont les ministres n'ont pas été élus ou qui n'ont pas obtenu de ticket lors des dernières législatives. D'autre part, deux animateurs de radio désireux de faire entendre leur voix auraient déjà conclu un arrangement avec de nouveaux ministers.

Voter là-bas, pas ici

Un de nos collègues qui détient la nationalité britannique vient de recevoir un colis postal contenant son bulletin de vote pour les élections générales en Grande-Bretagne. Le paradoxe, c'est qu'il n'a pas pu voter ici à Maurice - son nom n'était pas sur le registre ; même s'il vit, sous nos cocotiers, depuis plus de cinq ans - et qu'il paie ses taxes à la MRA.

Une CS qui choisit son ministre

Elle a travaillé comme Confidential Secretary (CS) au bureau du Premier ministre pendant de longues années. Après le 7 novembre, elle a été mutée auprès d'un nouveau ministre. Mais cela ne lui a pas plu. Elle a alors cherché un nouveau ministre avec qui elle se sentira plus à l'aise. Et après quelques démarches, elle a réussi son coup.

L'Audi A7 du sergent

La voiture de fonction, une Audi A7, récemment mise à la disposition d'un sergent de police, affecté au sein d'une unité bien en vue aux Casernes centrales, fait jaser. La berline demeure à la disposition du sergent 24/7. Personne ne comprend pourquoi un Deputy Commissioner of Police roule en Audi A4 alors que ce sergent bien connecté roule en A7.

Un lobby sectaire déterminant

Pradeep Roopun a-t-il bénéficié d'un lobby d'un mouvement socio-culturel à la dernière minute ? En effet, après la constitution du cabinet, ce mouvement socio-culturel très actif en faveur du MSM, aux dernières élections générales, a constaté qu'aucun de ses membres actifs n'a été nommé ministre. C'est ainsi que deux représentants de ce mouvement ont fait part de leur frustration à Pravind Jugnauth.

Le record de Barlen

Si Barlen Pillay détient un record, c'est celui d'avoir eu le mandat le plus court à la MCCI. Il aura occupé le poste de SG en tout et pour tout pour une année. Pillay quitte la MCCI avec un sentiment mitigé avec un bilan quasi inexistant. Au sein de l'institution vieille de 169 ans, l'on attend l'arrivée de son successeur au plus vite, afin de donner à l'organisme un vrai sens de direction...

Trois inspecteurs sèment la terreur

Des hauts gradés de la police ont eu maille à partir avec trois inspecteurs de police qui ne respectent plus la hiérarchie. Se sentant surprotégés depuis les dernières élections, ils se permettent de s'ingérer dans des dossiers qui ne les concernent pas. Un ASP, qui s'est élevé contre leur façon de faire, a reçu sa lettre de transfert peu après avoir formulé une plainte officielle contre les trois inspecteurs.

Retour à la SBM

Un candidat battu essaie de forcer son retour à la State Bank of Mauritius (SBM). Il tente de faire jouer ses contacts au ministère des Finances et à la Banque centrale. À la SBM, l'on ne voit pas d'«un bon œil» son come-back, car il aurait violé des clauses de confidentialité sans vergogne pour atteindre des cibles politiques.

