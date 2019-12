Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Pointe-Noire a tenu sa deuxième session extraordinaire

Les travaux ont eu lieu le 6 décembre, dans le deuxième arrondissement Mvou-Mvou, sous le gide de Victor Foudi, président fédéral du parti dans la ville côtière.

Les participants ont échangé, au cours de la rencontre, sur quelques points importants de leur parti notamment l'examen et l'adoption du calendrier de la session, l'examen et l'adoption du rapport du conseil fédéral période 2012- 2019 au congrès fédéral ; l'information sur la tenue des travaux du congrès fédéral et des assemblées générales extraordinaires à travers tous les comités du Parti congolais du travail (PCT) des différents arrondissements de la ville et celui du district de Tchiamba-Nzassi, rattaché à Pointe-Noire .

Victor Foudi a exhorté, à la fin des travaux, les membres de son parti à maintenir le cap à l'occasion de ces assemblées générales extraordinaires prévues sous peu à travers les différents comités d'arrondissement et lors du congrès fédéral en vue d'une participation efficiente de la fédération PCT Pointe-Noire au cinquième congrès ordinaire. « Camarades membres du parti, au cours de ces travaux, vous avez affirmez votre détermination à soutenir inébranlablement le camarade Denis Sassou N'Guesso, président du comité central de notre parti, et renouveler votre confiance à notre secrétaire général, Pierre Ngolo, pour son maestria et son courage dans la conduite dans la lucidité les destinées du parti », a-t-il signifié.

Ces assises se tiennent dans le cadre des préparatifs du cinquième congrès ordinaire du PCT, prévu du 27 au 30 décembre à Brazzaville. Deux motions ont été lues au cours de ces retrouvailles, à savoir celle de soutien au président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, et celle de confiance au secrétaire général de ce même parti, Pierre Ngolo.

Notons que le président fédéral du PCT Pointe-Noire avait à ses côtés Gabriel Zambila, Jean Théophile Ilobakima et Félicité Diop Meno Tchiloumbou, respectivement président de la commission fédérale de contrôle et d'évaluation, secrétaire fédéral à l'organisation et aux ressources humaines et secrétaire fédérale à la formation politique.