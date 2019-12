Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - Plusieurs propositions adoptées pour améliorer la qualité des soins

Les travaux de la troisième session du conseil de l'établissement hospitalier ont eu lieu le 5 décembre, à Pointe-Noire, en présence de Jean Raoul Chocolat, son directeur général. Ces assises ont permis de faire le diagnostic des différents maux qui minent cette structure sanitaire et de préconiser des solutions pour y remedier.

Près d'une soixantaine de cadres et responsables de l'hôpital Adolphe-Sicé ont pris part aux travaux, notamment les directeurs divisionnaires, les médecins chefs de service médico technique, administratif et clinique sans oublier les responsables des autres hôpitaux de Pointe-Noire et structures de santé invités.

Les conseillers ont fait à cette occasion, entre autres, la revue des activités hospitalières 2017-2019 et examiné le plan d'action opérationnel 2020 ainsi que le plan d'action d'amélioration continue de l'offre de la qualité des soins et le plan d'investissement pluriannuel 2020-2024. Le projet de budget 2020 a été aussi examiné, tout comme le projet de tableau du plan d'embauche, de licenciement et le rapport de janvier-septembre de l'année en cours.

Après débats et échanges, les conseillers ont adopté plusieurs délibérations portant sur la construction et la réhabilitation de l'hôpital général Adolphe-Siocé, l'adoption du pan d'action opérationnelle 2020, le projet de budget exercice 2020, le plan d'action d'amélioration de l'offre de la qualité des soins des services de l'hôpital, l'acquisition des équipements, le plan d'investissement prioritaire pluriannuel 2020-2024, l'adhésion à la convention harmonisée des hôpitaux généraux du Congo, l'adoption du plan d'embauche et de licenciement de l'hôpital, le plan de formation pluriannuel de cet établissement, etc.

En louant l'implication effective de chaque participant à la réussite des assises, Jean Raoul Chocolat a conclu: « Rendez-vous sur le terrain du travail où le rendement de tous et de chacun constitue une exigence majeure pour l'amélioration de la qualité des soins dans notre hôpital, ceci au grand bénéfice de la population de Pointe-Noire ».