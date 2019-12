Cameroun: Ligue 1-Montpellier - Ambroise Oyongo veut les trois points face au PSG

Le leader du championnat, le PSG, se déplace sur la pelouse du Montpellier du Camerounais Ambroise Oyongo, samedi dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1.

Cela fait trois saisons que le PSG repart dans le Mosson sans la victoire. Le MHSC pourrait en profiter et faire tomber le leader ! L'actuel 6ème de Ligue 1 n'est qu'à 2 unités du podium et le club héraultais se montre très ambitieux. Invaincu depuis le 19 octobre dernier, le club du Lion Indomptable Ambroise Oyongo affiche de belles performances à la Mosson avec 3 succès contre Nancy (3-2) en Coupe de la Ligue, face à Toulouse (3-0) et devant Amiens (4-2) lors de ses trois dernières réceptions. Un exploit face au PSG ne semble pas être surréaliste !

« Il faut essayer de corriger ce que l'on a mal fait contre Dijon (2-2, ndlr). C'est un match important pour nous, mais aussi pour nos supporters. A la maison on est plus confiant. On ne sait jamais qui va gagner, c'est ça le football. J'espère que tout le monde sera prêt pour qu'on aille chercher la victoire. C'est difficile de nous bouger à la maison, on a cette envie de gagner même si tout le monde est conscient de l'équipe qu'on aura en face. Il faut prendre les 3 points, des points qui nous conduiront au podium. Pour moi gagner contre les grosses équipes c'est une question de concentration et d'envie. À nous de montrer notre meilleur visage et de prendre les 3 points», a déclaré Ambroise Oyongo.

Voilà une ambition plutôt impressionnante, ce que l'on voit rarement en Ligue 1 au moment d'affronter le PSG. Pour rappel, Ambroise Oyongo vient de prolonger son contrat avec le club héraultais.