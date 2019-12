Congo-Kinshasa: LDC - Kalaba - Le TP Mazembe «aura en main la clef du match » face à Zesco

Le TP Mazembe se déplace ce samedi en Zambie dans le cadre de la 2ème journée de la phase des poules de la Ligue des Champions. Les Corbeaux seront aux prises avec le Zesco United.

Le TP Mazembe voudra profiter du court déplacement en Zambie pour enfoncer le clou. Impressionnants le week-end dernier contre Zamalek SC, les Corbeaux sont appelés à confirmer ce samedi. Le TP Mazembe doit surtout faire le remake de sa forme étincelante affichée contre les égyptiens, pour ainsi prouver que cela n'était pas un simple hasard.

Mazembe va tenter d'affermir son leadership dans ce groupe devant les Zambiens qu'il connaît bien. Une occasion de retrouvailles pour Rainford Kalaba et son ancien club. Le milieu de terrain joueur de Zesco United entre 2006 et 2008, retrouve son ancien club dans un contexte assez spécial : retrouver une place de titulaire en club comme en sélection. Le capitaine des corbeaux ne veut pas l'admettre et dit ne pas être sous pression.

« La Premier League zambienne est un championnat surtout technique, contrairement à la Ligue 1 congolaise qui mélange technique et trop de physique. Un Zambien n'a pas de mal à évoluer en RDC comme les Congolais qui viennent en Zambie et se débrouillent très bien. Le football n'est pas trop différent entre les deux nations (... ) Zesco United et TPM se sont beaucoup fréquentés ces dernières années et se connaissent fort bien. Dans un match comme celui de ce samedi, l'équipe qui sera concentrée sur sa stratégie de jeu aura en main la clef du match », a dit le Kalaba Rainford à la presse.