Tunisie/Algérie: Ligue des champions (2e J) - Défaite de la JS Kabylie face à l'ES Tunis (1-0)

Tunis — La JS Kabylie s'est inclinée face à l'ES Tunis sur le score de 1-0 (mi-temps : 0-0) en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules (Gr. D) de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé vendredi soir au stade de Radès (Tunisie).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu offensif des "Sang et Or" Anis Badri à la 73e minute sur penalty.

Dans le deuxième match du groupe D, le Raja Casablanca (Maroc) s'est imposé en RD Congo devant l'AS Vita Club (1-0).

A l'issue de cette journée, l'ES Tunis trône en tête du groupe D avec 6 points, devant la JS Kabylie et le Raja Casablanca qui comptent 3 unités chacun, tandis que Vita Club est bon dernier avec un zéro point au compteur.

Les matchs de la 3e journée du groupe D, prévus les 27 et 28 décembre, mettront aux prises l'ES Tunis à l'AS Vita Club et le Raja Casablanca à la JS Kabylie.

Déclarations à l'issue du match ESTunis-JSKabylie (1-0)

Mouine Chaabani (entraîneur Espérance de Tunis): "L'objectif est atteint en ayant engrangé trois points supplémentaires. On s'attendait à ce que le match soit difficile et on a résisté en conservant notre équilibre. La JS Kabylie est un sérieux prétendant dans notre poule, et dans cette compétition on est généralement confronté à de grandes équipes, soit le champion soit son dauphin et une chose est sure: le niveau s'est considérablement élevé dans le football nord-africain. Et le fait que la JS Kabylie s'est absentée dix ans de la ligue des champions n'enlève rien à ses performances et aux capacités qu'elle affiche aujourd'hui. Quant à nous il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour établir les automatismes nécessaires".

Hubert Velud (entraîneur JS Kabylie): "Nous avons fait un bon match et sur l'ensemble on ne méritait pas de perdre. En première mi-temps, nous avons perdu beaucoup de ballons dans notre camp, ce qui nous a mis en danger. Par rapport à notre organisation défensive, l'Espérance ne nous a pas mis en difficulté en jouant l'attaque placée. Elle était plus dangereuse sur les ballons que nous avons perdus. Nous sommes toutefois parvenus à créer de belles occasions. Le petit regret c'est de n'avoir pas marqué un but malgré l'énorme occasion d'égalisation que nous nous sommes procurées en toute fin du match. Hormis le manque d'efficacité offensive de notre part et l'arbitrage déplorable, je suis satisfait du rendement de mes joueurs".

Anice Badri (milieu Espérance de Tunis): "C'était un match difficile. Il faut dire que toutes les équipes qui viennent ici se donnent à fond, ferment les espaces et nous laissent jouer pour contrer derrière. J'estime que le score d'un but à zéro est un bon score après la victoire acquise en déplacement devant le Raja et à nous désormais de continuer à travailler".

Sameh Derbali (défenseur Espérance de Tunis): "En première mi-temps nous étions un peu crispés et il y avait trop de précipitation et de déchets techniques dans notre jeu. Grâce aux consignes du coach, nous avons développé un meilleur jeu à la reprise et nous nous sommes armés de plus de patience jusqu'à ce qu'intervienne la faute de notre adversaire, pour voir nos efforts récompensés enfin. Finalement on gagne trois points supplémentaires qui nous permettront de continuer à travailler dans la sérénité".

Mohamed Ali Yacoubi (défenseur Espérance de Tunis): "Devant des adversaires qui ferment le jeu et jouent avec un bloc bas, on est obligé de batailler tout au long du match pour percer leur défense et trouver la faille. Maintenant l'essentiel c'est d'avoir gagné et acquis les trois points de la victoire. Nous devons néanmoins continuer à travailler sur le plan tactique pour pouvoir faire face à l'avenir à de tels dispositif défensifs adverses".