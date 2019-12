Madagascar: Mampikony - Marché de bovidés Un seul vétérinaire en service.

Chaque semaine, le marché de bovidés connaît une affluence certaine dans la localité de Mampikony dans la région Boeny . Près de mille têtes transitent sur ce site et le développement de la filière bovine est très prospère tant pour l'économie locale que régionale, voire nationale.

Cependant, les marchands et les acheteurs de bovidés se plaignent que seul un vétérinaire assure le contrôle sanitaire de ces bestiaux et qu'il n'existe pas encore de guichet unique. Un procédé de monopole qui va à l'encontre du développement économique et favorisant ainsi la corruption et les dessous-de-table.

Les actions de cette infrastructure sont loin de répondre aux attentes des usagers de cette région, et des dustricts voisins qui fréquentent ce marché de bovidés de Mampikony, un des plus prospères de l'Ile. Un problème qui incombe au ministère de l'Agriculture et de l'Elevage pour plus de performance dans le contrôle de ces bovidés et le développement économique local et national.