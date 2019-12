Madagascar: Football - Orange Pro League - Une belle affiche CNaPS Sport - COSFA

La 7ème journée offre une occasion pour la CNaPS Sport de se hisser seule en tête de cette Orange Pro League. Son match contre le COSFA de Ndimby dans son antre de Vontovorona reste en effet une bonne occasion de se détacher d'un trio incluant aussi l'Ajesaia.

La CNaPS Sport, qui reçoit le COSFA cet après-midi à 14h30 dans son stade de Vontovorona, sera-t-elle en mesure de confirmer son statut de leader ?

Sans Arnaud. C'est toute la question même si on sait que jusqu'ici les militaires ont montré, en battant notamment Fosa Juniors, qu'il va falloir compter sur eux et plus particulièrement sur un Ndimby de plus en plus régulier qui marque à chaque match de son club.

Si le COSFA a toutes les cartes en main, ce ne sera pas le cas de la CNaPS Sport désormais privée d'Arnaud Randriamanantena, retenu pour le match des Barea contre l'île Maurice au Cosafa Cup des moins de 20 ans.

Mais comme les caissiers ont plusieurs cordes à leur arc, comme ce Niasexe revenu au plus haut niveau, ou encore Tendry et Tolotra, les jeunes sur la montante, il est fort possible qu'ils arrivent à gagner les trois points ce samedi.

Un objectif que s'est aussi fixé, ce jour, l'AS Adema qui retrouve le FCA Ilakaka à 12h au Stade de Mahamasina.

Yvan Le Terrible. Une journée de samedi qui va poser un problème aux férus du ballon rond car il y aussi le choc, enfin presque, opposant au By Pass l'Elgeco Plus à une formation Ajesaia qui s'est transcendée après l'arrivée d'Yvan qui est, à lui tout seul, capable de faire basculer le cours d'un match.

A Toamasina mais pour dimanche, le Club M Mananara aura tout le mal du monde à repousser les assauts des joueurs de Fosa Juniors à qui Titi Rasoanaivo vient de remonter les bretelles, après cette défaite à Mahamasina contre l'Ajesaia.

Comme Théodin et ses camarades n'ont pratiquement plus droit à l'erreur pour espérer ravir le titre, ils vont tout faire pour améliorer leur « goal average ».

Le dernier match de cette dernière journée va peut-être permettre à Zanakala de sortir sa tête de l'eau après cette série de défaites. Il reçoit en effet dimanche Tia Kitra qui n'est pas, lui non plus, dans une belle forme, et pour qui réussir à arracher le nul serait déjà un bel exploit.