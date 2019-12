Madagascar: Handisport-CCCHOI - Le pays remporte deux titres en pétanque

Comme en basketball sur fauteuil roulant, les Malgaches ont aussi brillé à la pétanque. En effet, la première médaille d'or pour Madagascar pour cette 18e édition de la Coupe des Clubs Champions Handisports de l'Océan Indien (CCCHOI) avait été arrachée hier au CBT Mahamasina.

Madagascar a remporté deux titres sur les quatre catégories de la compétition. Pour les déficients physiques hommes, l'équipe Mada2, composée par François et Philémon, est sacrée championne de l'Océan Indien, après avoir battu le duo Paulin et Maholy de Mada1 sur le score de 13 à 5. Chez les dames, Ichata et Faiza de l'équipe comorienne ont battu l'équipe Mada1 en l'occurrence Frédine et Lova en finale. Pour les déficients auditifs, la finale était aussi une affaire entre les Malgaches, chez les dames. L'équipe Mada1 composée par Mpandresy et Nasandratra a défait Adeline et Léonie de Mada2. Tandis que les Comoriens se sont imposés face à Mada1 par 13 à 4 chez les hommes.

Pour les autres dsciplines, Madagascar a échoué de peu pour le titre en tennis sur fauteuil roulant hier à l'ANS Ampefiloha. Le Mauricien Norshan a battu Hery du club Psh Pro Betsiboka en finale. Liva du Coasahp Analamanga s'est trouvé à la troisième place. Les demi-finales du basketball sur fauteuil roulant se dérouleront cet après-midi au palais des Sports Mahamasina.