Madagascar: PROCECID II - Renforcement de la gouvernance communale

Le Fonds de Développement Local (FDL) sis à Anosy a été, hier, le cadre d'une cérémonie de signature du contrat d'exécution du Projet de développement communal inclusif et de décentralisation phase II (ProDéCID II), financé par la coopération technique allemande GIZ, et mis en œuvre avec le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Pour cette deuxième phase, ProDéCID/GIZ projette de stabiliser les acquis de la phase précédente et de capitaliser les approches pour une institutionnalisation et une mise à l'échelle au profit des autres communes ; puis d'adapter ses axes d'intervention avec les Objectifs de développement durable (ODD), et le nouveau cadre national de planification du développement, le Plan Emergence Madagascar.

Meilleure stratégie. A cet effet, ProDéCID/GIZ phase II va intervenir dans 5 domaines. Il s'agit entre autres des finances locales, à savoir la mise en œuvre d'une meilleure stratégie de finances locales axée sur l'augmentation des recettes propres des communes ; et l'amélioration du mécanisme de transfert financier. Sur le plan socio-économique, l'on va procéder au développement du partenariat multi-acteurs au niveau local pour la promotion des revenus et l'amélioration des services communaux.

Cette phase II sera également marquée par l'accompagnement des Organisations de la société civile (OSC) dans leur rôle d'interpellation des gouvernements à tous les niveaux, pour la mise en œuvre des politiques pertinentes de développement local, ainsi que le renforcement de la gouvernance communale à travers la participation citoyenne, la redevabilité sociale, le soutien au développement, le respect de l'Etat de droit, et l'efficacité de l'Administration.