Congo-Brazzaville: Transport aérien - Air France accompagne le développement des affaires

La compagnie aérienne, présente au Congo depuis quatre-vingt-trois ans, renoue avec ses vols quotidiens en direction de Brazzaville qu'elle dessert désormais six fois par semaine contre quatre en partance de Pointe-Noire, des fréquences correspondant à la demande et aux attentes de ses clients congolais.

Au cours d'une conférence de presse qu'il a co-animée, le 5 décembre, avec Frédéric Descours, directeur général Afrique centrale, et Olivier Jallet, directeur général du Congo, le directeur général pour l'Afrique d'Air France KLM, Henri Hourcade, a qualifié la présence quotidienne de cette compagnie d'atout majeur favorisant ainsi le développement des affaires à l'heure où le pays semble retrouver ses marques après une situation économique difficile.

Entrée en vigueur depuis le 25 novembre dernier, la nouvelle fréquence témoigne de la volonté de cette compagnie d'investir en continu sur le continent africain qui représente 20% de la part du marché avec au total quarante-neuf destinations à ce jour.

Ces nouvelles fréquences proposées coïncident avec la mise en service progressive, dans les vols reliant Paris-Charles-de-Gaulle à Brazzaville, des nouvelles cabines en Airbus A330, notamment en Business, Premium Economy et Economy.

L'objectif est, selon Olivier Jallet, d'offrir plus de confort de voyage et plus de commodités à bord. Outre le confort lié notamment à la qualité des sièges avec plus d'espace pour les jambes, une tablette agrandie, un écran tactile HD et la gastronomie à bord, les cabines d'Airbus A330 offrent une plus large variété de divertissement et de détente en plein vol.

Il s'agit, a précisé Frédéric Descours d'Air France connect, d'une offre de Wifi pour rester connecté tout au long du voyage. En effet, dans le cadre de sa politique en matière de tarification, souvent jugée en hausse par certains, Air France KLM entend faire bénéficier des meilleurs prix aux passagers grâce à son produit Flex, offrant aux clients la possibilité de modifier ou d'annuler leur billet sans taxes supplémentaires.

Toutefois, a indiqué Olivier Jallet, les prix pratiqués par sa compagnie tiennent à la fois compte de la concurrence, de la qualifié unique des services à bord et de ses horaires qui cadrent avec les attentes des uns et des autres, selon leurs destinations.

Au plan social et via sa fondation, Air France s'investit auprès des associations locales telles qu'Action solidarité internationale qui soutient les jeunes sans domicile fixe de Brazzaville et Adesaf, un programme de réhabilitation des infrastructures du collège d'enseignement général.