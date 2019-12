Congo-Brazzaville: Contentieux sportif - Me Guy Florent Magba demande l'intervention de la CCAS dans son conflit avec la Fécoju-self

Dans un courrier adressé au président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport (Ccas), l'ancien directeur technique et entraineur de l'équipe nationale a invité cette structure à sommer la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense (Fécoju-self) de payer ses primes.

Depuis sa démission, en octobre dernier, du poste d'entraîneur des Diables rouges, à cause de ce qu'il appelle "une mauvaise plaisanterie qui ne pourra faire avancer la structure", Me Guy Florent Magba s'est lancé dans une contradiction farouche face aux dirigeants de la Fédération. Afin de trouver une solution à l'« amiable » à la crise, l'intéressé sollicite la participation de certaines structures dont la Ccas. « Pour être en conformité avec nos textes, notamment l'article 72 de notre règlement intérieur, je viens recourir à vous pour un arbitrage impartial. Je réclame une somme de trois millions francs CFA de primes de sélectionneur national entre la période de 2015 et 2018 », explique le plaignant.

Il souhaite également que la Ccas demande à la Fécoju-self de lui payer une somme de vingt-quatre millions francs CFA pour ses quatre années de travail au sein de cette structure. Selon lui, si cela n'est pas fait dans un délai de quinze jours, il se verra « dans la triste et pénible obligation d'user de la voie de droit la plus énergique devant les juridictions compétentes ».