Congo-Brazzaville: Les administrations transformées en centres de repos !

Chaque matin, les jours ouvrables, le travailleur se rend au service pour l'exécution de la tâche qui lui revient au sein de l'administration. Cependant, il est constaté ces derniers temps, dans certaines administrations publiques, que des agents ne se gênent pas de se livrer aux causeries extra-professionnelles dans leurs bureaux; une antivaleur qui tend à devenir normative au su et au vu de tous.

Le tout premier rôle d'une administration est de produire des services pour répondre aux besoins des usagers. Mais, aux heures de travail, les bureaux sont transformer en espaces de divertissement. Tout y est raconté, par exemple, des moments de fête et anniversaire qui se sont passés dans des quartiers. On est sur WhatsApp, des cantiques religieux et des mélodies mondaines sont écoutés à haute voix à travers le téléphone, etc.

L'administration est un espace de conception au sein duquel devrait y avoir un faible bruit et non la cour du roi Pétaud. Le bruit, en effet, déconcentre de nombreux agents qui finissent par remettre à plus tard ce qu'ils pouvaient exécuter le jour même. Auparavant, on pouvait lire à l'entrée des bureaux des indications telles " Les visites à 12 heures", " Moins de vacarme dans les salles d'attente".... Aujourd'hui, tout cela a disparu dans nos administrations.

Il y a aussi des agents qui sillonnent dans les bureaux de leurs collègues pour improviser des causeries inutiles en les empêchant de travailler. Et ceux qui s'opposent à ce comportement sont critiqués. « Ils pensent qu'ils sont plus que les autres pour pouvoir finir ce travail administratif. Ils perdent leur temps », disent ces gâche-métier.

Ainsi, ces spécialistes du bruit inutile ne réalisent pas qu'ils bloquent toute l'administration à cause de leurs digressions. Si rien n'est fait pour ces causeries sans importance, on risque de donner du crédit à la paresse au sein des administrations.