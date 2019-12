Congo-Kinshasa: 4ème CNRPF - L'ONG JHPIEGO dévoile son expérience sur la planification familiale post-partum et le soin après-avortement

Le Représentant pays de l'ONG américaine JHPIEGO, Dr. Virgil Kikaya, a dévoilé, lors de son exposé au deuxième jour de la 4ème Conférence nationale pour le repositionnement de la planification familiale, l'avantage de l'introduction des interventions à haut impact au jour de naissance et en post-grossesse.

En fait, l'ONG JHPIEGO propose les services de planification familiale juste après l'accouchement et après l'avortement, techniquement appelés : «planification familiale post-partum et post-avortement». Cette méthode manifestement très efficace, dispose de service de planification familiale et d'information pendant les périodes prénatales et Post-partum et prévient la mortalité due aux complications suite à un avortement. L'expérience démontre que l'intervention de la planification familiale post-partum pour laquelle l'ONG JHPIEGO investit en RDC où il y a une forte fécondité, peut sauver la vie de plus de 90% de femmes en âge de procréer.

Pour ce faire, le Dr. Virgil Kikaya a révélé que JHPIEGO a déjà formé 183 prestataires dans les seize formations sanitaires en deux phases. Soit 92 prestataires de soins en janvier 2018 pour la première phase et 91 prestataires de soins en septembre 2018 pour la deuxième phase.

Détails

A Kinshasa, 37 865 femmes ont bénéficié d'un traitement pour des complications liées à l'avortement provoqué en 2016, selon une étude Guttmacher réalisée en 2016 en collaboration avec l'Université de Kinshasa. Selon la même étude, le taux d'avortement est estimé à 56 pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans dans la capitale congolaise.

Avantage

Selon la Directrice nationale du Programme nationale de santé de la reproduction (PNSR), le Dr. Lis Lombeya, la planification familiale en post-partum et en post-avortement accroît l'accès à la planification familiale. Pour preuve, le taux de prévalence contraceptive en RDC se situe actuellement à 18%. D'ailleurs, l"année prochaine, elle pourrait atteindre les objectifs de 19% prévus dans le Plan stratégique national à vision multisectorielle pour la planification familiale pour la période 2014-2020.

La planification familiale post-partum, précise Dr. Lis a contribué dans l'atteinte de ces objectifs. Car, elle permet d'avoir un écart inter-génétique entre le nouveau-né qu'elle accouche et celui qui va naître après.

Objectif de JHPIEGO

Avec son projet accouchement sécurité et espacement, JHPIEGO vise inlassablement à accroître la couverture des interventions intégrées SMN et PF à haut impact du jour de la naissance et après la grossesse et les services des soins après avortement au sein de 16 établissement de santé à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est avec le renforcement des capacités par l'approche Petit Dose-Haute Fréquence (PDHF) que JHPIEGO se focalise.

Cette approche se penche sur le renforcement des capacités qui favorise le maintien maximal des connaissances, des compétences, des comportements/attitudes cliniques grâce à des activités d'apprentissage courtes, ciblées, basées sur la simulation, espacées dans le temps et renforcées par des séances pratiques continues sur le lieu de travail.