Algérie: La modernisation tous azimuts et la préservation du pays dominent les discours des candidats à la présidentielle

Constantine — Les quotidiens paraissant dans la région Est du pays ont relevé dimanche dans leur livraison que la modernisation tous-azimuts des services et la préservation du pays ont dominé les discours des prétendants à la magistrature suprême au 21eme jour de la campagne électorale des présidentielles du 12 décembre prochain.

Le Quotidien de Constantine a relayé qu'à J-1 de la clôture de la campagne électorale, les cinq candidats en lice pour le palais d'El Mouradia ont plaidé fortement en faveur de la modernisation tous-azimuts tant dans le volet politique, économique que social et pour la préservation de l'Algérie.

La publication a rapporté que depuis Batna et Khenchela, Ali Benflis s'est engagé, à mettre en oeuvre un projet qui "assoit les bases d'une modernisation dans tous les domaines" affirmant que "le front interne s'est renforcé grâce au peuple et à l'ANP qui ont défendu la souveraineté nationale" et répercuté l'engagement d'Abdelkader Bengrina depuis Alger à "établir un système républicain et démocratique qui tire sa légitimité du peuple" et son appel à "consolider le front intérieur".

L'Est Républicain abonde dans le même sens et souligne depuis Khenchela et Oum El Bougahi, Azzedine Mihoubi a salué le rôle de l'ANP dans "l'accompagnement du Hirak et dans la protection de l'Algérie, tout en évitant une dérive des candidats durant l'année 2019" quand Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le pays se dirigeait vers "l'édification d'une nouvelle République, à compter du 13 décembre prochain et appelé à participer massivement au scrutin prévu le jeudi prochain".

La publication éditée à Annaba a également relayé la déclaration d'Abdelaziz Belaid faite depuis la capitale, soulignant que "le scrutin du 12 décembre est une opportunité pour tous les Algériens pour sortir leur pays de la crise et rompre avec l'ancien régime".

Le Quotidien de Constantine et l'Est Républicain sont également revenus en détail sur le débat télévisé animé vendredi par les cinq candidats à la magistrature suprême et répercuté leurs réponses sur les quatre axes retenus, la politique, l'économie, le social et la politique extérieure.

Annasr a également publié un compte rendu des discours des candidats à la présidentielle à l'avant dernier jour de la campagne électorale et répercuté les marches des citoyens en soutien des élections organisées dans plusieurs wilayas.

Le communiqué de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) réaffirmé sa détermination à protéger les voix des citoyens et du peuple lors du scrutin présidentiel du 12 décembre et l'information relative au coup d'envoi de l'opération de vote pour les électeurs de la communauté nationale établie à l'étranger ont été également relayés par les titres de la presse dans l'Est du pays.