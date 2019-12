Algérie: Hadj - Tirage au sort préalable pour deux saisons successives à partir de cette année

Alger — Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a ordonné l'organisation, à partir de cette année, du tirage au sort préalable pour deux saisons successives de Hadj, a indiqué samedi un communiqué des services du Premier ministre, annonçant le lancement, mercredi prochain, des inscriptions pour le tirage au sort au titre des deux saisons de Hadj 2020 et 2021.

Lors d'une réunion interministérielle consacrée à l'évaluation de la saison de Hadj 2019 et l'examen des préparatifs relatifs à la saison 2020 en vue "de garantir une meilleure préparation aux prochaines saisons", le Premier ministre a décidé de procéder, à partir de cette année, à l'organisation du tirage au sort préalable pour deux saisons successives, tout en instruisant le lancement, mercredi 11 décembre 2019, des inscriptions pour le tirage au sort au titre des deux saisons de Hadj 2020 et 2021 et l'organisation, samedi 25 janvier 2020, du tirage au sort au titre des deux saisons de Hadj 2020 et 2021.

Il s'agira aussi de l'examen de la possibilité de recourir au transport des hadjis par voie maritime, à partir de la saison 2021, valorisant les capacités de notre flotte navale surtout que l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) sera renforcée en septembre 2020 d'un nouveau bateau, en cours de construction, qui dispose de toutes les commodités.

Dans ce cadre, M. Bedoui a chargé le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs en coordination avec les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour la mise à jour des données démographiques et œuvrer à augmenter le quota de notre pays en terme de hadjis.

La révision de la répartition des quotas de Hadjis entre agences de voyage sur la base des résultats d'évaluation de leur performance lors de la précédente saison.

A cet effet, le Premier ministre a donné des instructions pour l'augmentation du quota du Touring Club Algérie à 4000 Hadjis et du quota de l'Office national algérien du tourisme (ONAT) à 2000 Hadjis.

Le Premier ministre a ordonné la radiation de trois (3) agences privées pour non respect de leurs engagements contractuelles et défaillance dans la prise en charge de nos Hadjis, a ajouté le communiqué.