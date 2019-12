Ile Maurice: Whatsapp et Viber - des arnaqueurs sévissent

Des appels et messages via WhatsApp et Viber. Ou encore des e-mails pour demander mot de passe, identifiant et code de cartes bancaires. Les clients de la State Bank of Mauritius et de la Mauritius Commercial Bank sont dans le viseur d'arnaqueurs.

Les deux banques ont été alertées par des clients qui ont reçu des messages les informant qu'ils avaient été tirés au sort pour un prix. Les arnaqueurs se présentent comme des agents de ces banques et réclament le numéro de carte identité des clients et le code de leurs cartes bancaires. Selon toute indication, ce sont des messages frauduleux visant à subtiliser les codes pour ensuite vider les comptes et détourner de l'argent.

Ce nouveau stratagème vise à se faire passer pour ces institutions afin de paraître crédible. Toutefois, cette technique convainc très peu d'utilisateurs, qui sont pour la plupart bien conscients des messages non sollicités. D'autant plus que les banques ne transmettent jamais d'informations à leurs clients via WhatsApp ou Viber. Selon l'African Cybersecurity Research Report, un habitant sur deux dans six pays africains, dont Maurice, ne tombe pas dans ce piège. Pour Anna Collard, Managing Director de Popcorn Training et auteur du rapport, l'éducation doit être la priorité.

L'experte, qui a rencontré la presse jeudi, soutient que ce sont surtout de nouveaux utilisateurs d'Internet qui tombent dans le piège. Anna Collard soutient toutefois que les institutions doivent faire une campagne agressive contre ces menaces sur Internet.