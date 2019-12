Angola: L'élection de Georges Chikoti correspond aux objectifs des ACP - Manuel Augusto

Nairobi (Envoyés Spéciaux) — La nomination de l'ambassadeur Georges Chikoti au poste de secrétaire général des ACP est la garantie d'un secrétariat compatible avec la dynamique du nouveau monde, a déclaré le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto.

Ces paroles de Manuel Augusto ont été prononcées après l'annonce de l'élection de Georges Chiokti lors de la session du Conseil des ministres du groupe de l'ACP qui se tient à Nairobi.

«En effet, monsieur l'ambassadeur Georges Chikoti, par ses qualités personnelles, sa compétence et sa grande expérience sur la scène internationale, nous semble être le bon choix et au bon moment et une garantie que nous aurons un secrétariat dynamique et actif, compatible avec les dynamiques d'un monde marqué par des transformations rapides» - a souligné Manuel Augusto.

Pour le chef de la diplomatie angolaise, on vient de choisir et d'élire un nouveau secrétaire général, qui sera en mesure de mettre e œuvre les objectifs, l'agenda et le programme fixés par le Sommet des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) pour les cinq prochaines années.

Il a considéré la réunion comme un tournant pour l'organisation car elle était dédiée à sa transformation, visant un engagement plus fort pour le multilatéralisme.

Il a remercié les membres du Bureau, en particulier son président, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour leurs efforts inlassables pour choisir un candidat consensuel qui répondrait aux besoins des ACP dans le strict respect des diplômes existant pour ce processus.

Il a également félicité les candidats du Malawi et du Zimbabwe qui "se sont battus jusqu'au bout et ont permis que le choix du nouveau secrétaire général résulte de la reconnaissance de la capacité que l'Afrique australe a mise au service de notre organisation".

Georges Chikoti, ambassadeur angolais en Belgique, remplace Patrick Gomes, au poste de secrétaire général des ACP.

Patrick Gomes a reçu des éloges du ministre Manuel Augusto pour «l'excellent travail et le leadership qui ont permis au Groupe africain des pays ACP de s'affirmer davantage comme une plateforme incontournable du dialogue multilatéral visant le développement économique et social».

L'annonce de l'élection de Georges Chikoti a été chaleureusement applaudie par les individualités présentes à l'événement.

Georges Rebelo Pinto Chikoti prend ses fonctions de secrétaire général à partir de mars 2020 pour un mandat allant jusqu'en 2025.