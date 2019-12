Congo-Kinshasa: CAF-C1/C2 - TP Mazembe et DCMP rassurent, V. Club sombre

TP Mazembe et DCMP obtiennent trois points en déplacement, respectivement à la C1 et C2. V. Club a, pour sa part, été battu à domicile (1-0) par Raja à la Ligue des champions. TP Mazembe compte 6/6, DCMP 4/6 et V. Club 0/6.

Le Tout Puissant Mazembe et le Daring Club Motema Pembe engagés respectivement à la Ligue des champions et en Coupe de la CAF, ont réussi à arracher trois points en déplacement en matches de la deuxième journée de la phase des poules.

Tombeur de Zamalek du Caire à Lubumbashi (3-0), le TP Mazembe n'a pas laissé de temps à Zesco United de la Zambie à Ndola le samedi 7 décembre, dans le groupe A. Les locaux n'ont pas su résister à la charge des Corbeaux bien organisés en milieu de terrain tout comme à l'attaque.

TP Mazembe a trouvé le bonheur grâce à la dextérité de Jackson Muleka. Bénéficiant d'un centre bien travaillé, il a armé un missile à la 10è minute et battu le portier zambien de la plus belle des manières. Il a par la suite récidivé à la 63è minute. Sur une passe de Likonza, Jackson Muleka a enchaîné une frappe et logé le cuir au second poteau. Score indiquait déjà 2-0 pour Mazembe. La réduction du score est intervenue à la 66è minute par Kalengo. 2-1, c'est le score final.

Toujours en Ligue des champions, l'AS V. Club a amoindri ses chances de qualification. Après avoir courbé l'échine face à la JS Kabylie en Algérie (0-1), les Dauphins noirs ont été une fois de plus battus par Raja Casablanca (1-0), au stade des Martyrs de Kinshasa. L'unique but de la partie a été obtenu par Soufiane Rahimi.

Après deux journées, le TP Mazembe caracole seul en tête du classement provisoire du groupe A avec 6 points +4. Il est suivi de Zamalek qui a battu le club angolais Primero Agosto (2-0) pour 3 points. L'AS V. Club, pour sa part, compte zéro point à la suite de deux défaites en deux journées dans le groupe D.

DCMP surprend de nouveau

En Coupe de la Confédération de la CAF, le Daring Club Motema Pembe s'est imposé face au club béninois ESAE sur le score de 2-0, le dimanche 8 décembre au Bénin, dans le groupe C. une très belle opération des Immaculés qui tenaient à tout prix refaire le retard.

Dès l'entame, les Immaculés, pas très agressifs, ont maîtrisé leurs adversaires un peu plus coriaces. La première grosse occasion est arrivée à la 35è minute quand Vinny Bongonga recevait une balle en profondeur. Sans se poser des questions, il a armé une lourde frappe qui a obligé le portier d'ESAE de constater le dégât. 1-0 c'était le score à la pause.

Au retour des vestiaires, DCMP n'a pas lâché prise. Le jeu a poursuivi son bonhomme de chemin. A la suite à une contre bien menée par la défense du DCMP, Vinny Bongonga est trouvé en profondeur. Il a fait un contrôlé orienté et a réussi de frapper en force. Sur ce coup, il a porté le score à deux unités, à l'avantage de son équipe à la 52è minute.

Au finish, Daring Club Motema Pembe totalise 4 points (+2) après son nul à la maison. La première place est occupée par Renaissance Berkane accrochée par Zanaco en Zambie (1-1), 4 points (+3). Zanaco est 3è avec 2 points et ESAE ferme la marche avec zéro point.

Le Daring Club Motema Pembe sera reçu par la Renaissance Berkane du Maroc en troisième journée le 29 décembre.