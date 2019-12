Algérie: En prévision de l'hiver, une production des bonbonnes de gaz butane dépassant la demande à Oran

Oran — Le volume de production des bonbonnes de gaz butane au district d'Oran de gaz de pétrole liquéfié (GPL) de Naftal qui couvre les wilayas d'Oran, Mostaganem et Mascara "dépasse la demande" en ce début de période de froid.

En dépit de la demande grandissante sur les bonbonnes de gaz butane de 13 kg engendrée par la baisse de la température dans la région ouest durant les dernières semaines, le programme mis en place par le district GPL d'Oran a permis de fournir ce produit vital en grandes quantités, garantissant un stock important pour faire face aux imprévus.

Le directeur du district GPL d'Oran, Bouziane Bachir, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que ses services ont entamé, depuis le mois de mai dernier, la préparation de la campagne "un hiver chaud" de la saison 2019/2020, à travers l'aménagement et le nettoyage des deux centres enfûteurs d'Aïn El-Bia (Arzew, Oran) et la zone d'activités "Souk Ellil" dans la commune de Sayada (Mostaganem), de même que les entrepôts de stockage de Sidi Ali (Mostaganem) et de Mohammadia (Mascara), ainsi que l'entretien des camions consacrés au transport et à la distribution des bouteilles de gaz butane, entre autres.

Afin de garantir l'abondance dans la production de bouteilles de gaz butane, notamment durant l'hiver, le centre enfûteur d'Arzew et celui de Sayada fonctionne en H24, à la faveur la mobilisation d'une troisième

équipe nocturne en plus d'un effectif dépassant 20 travailleurs saisonniers pour chaque centre, afin d'éviter la rareté du produit et les perturbations, notamment dans les zones éparses comme "Tazgait", "Ouled Mâallah", "Achaâcha", "Ouled Boughalem" et "Benabdelmalek Ramdane" dans la partie-est de la wilaya de Mostaganem.

24.000 bonbonnes de gaz butane (B 13) sont distribuées chaque jour actuellement pour approvisionner la totalité des wilayas d'Oran, Mostaganem et Mascara dans le cadre de la campagne "un hiver chaud".

La quantité peut être augmentée à plus de 30.000 bouteilles par jour suivant la demande, a indiqué le directeur du district GPL d'Oran.

Le centre enfûteur d'Aïn El-Bia (Oran) dispose d'une capacité de production d'environ 18.000 bouteilles de gaz butane par jour et celui de Sayada (Mostaganem) de 12.000 bouteilles. Les entrepôts de stockage de Sidi Ali (Mostaganem) et de Mohammadia (Mascara) disposent de 14.000 bouteilles, avec une moyenne de 7.000 bouteilles chacun, a-t-il fait savoir.

Naftal dispose également de plus de 420 bouteilles au niveau des points de stockage mis en place en coordination avec les communes de Achâacha, Ouled Boughalem et Tazgait (Mostganem), en cas de rupture des voies de communication en raison des intempéries, a ajouté Bouziane Bachir, indiquant que Naftal a mis en place, à travers le district d'Oran, un programme spécial pour parer contre les perturbations dans l'approvisionnement et fournir un stock important de gaz butane à travers l'ensemble des centres, les garages et les stations services.

Le même responsable a rassuré les consommateurs, soulignant '"il n'y aura pas de problème d'approvisionnement en gaz butane durant la saison d'hiver".

Concernant les ventes, le chef de département commercial de la société, Benhalima Fayçal a fait remarquer que celles-ci ont augmenté ces dernières années, s'élevant à 130%, ajoutant que Naftal propose de nouvelles offres aux agriculteurs, éleveurs de volaille et industriels, et ce en mettant à leur disposition des citernes de gaz propane de 2,5 tonnes, 1.750 kg et 35 kg à des prix étudiés, à la place d'utilisation de dizaines de bouteilles de gaz butane, ce qui leur permettra d'éviter toute rupture en cette matière, qui connait une forte demande en hiver.

La circonscription d'Oran de GPL de Naftal prévoit, l'année prochaine (2020), la mise en place d'un projet de réaménagement du centre d'Aïn El-Bia (Oran), ce qui permettra d'augmenter la production actuelle de

18.000 à environ 40.000 bouteilles de gaz butane par jour, permettant la disponibilité de ce produit pour les citoyens et les utilisateurs des différents secteurs de manière satisfaisante.

Elle prévoit aussi un stock important durant l'hiver pour en finir définitivement avec les perturbations dans la distribution et la commercialisation des bouteilles de butane dans les zones reculées qui ne disposent pas de réseaux de gaz de ville.