Algérie: La bande et ses relais ont échoué à entraver la démarche des hommes valeureux de notre peuple et notre armée

- Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé, dimanche, que "la bande et ses relais" avaient échoué à entraver la démarche des hommes valeureux de notre peuple et notre armée, en réalisant par eux-mêmes qu'ils ont mal agi envers leur peuple, "lorsqu'ils ont vu cet élan populaire à travers tout le pays".

Dans une allocution d'orientation à l'occasion de sa visite de travail au Commandement des Forces Terrestres, le chef d'Etat-major a évoqué "les origines du combat réel, qui oppose aujourd'hui le vaillant peuple algérien, soutenu par l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, et les serviteurs du colonialisme, parmi la bande et ses relais, qui ont renié tous les principes du nationalisme, se sont mis au service des ennemis, et ont œuvré à entraver la démarche des hommes valeureux de notre peuple et notre armée".

Dans le même sillage, le général de corps d'armée a indiqué que "cette visite intervient quelques jours avant la célébration de l'anniversaire du 11 décembre 1960, où le peuple algérien est sorti dans des manifestations pacifiques revendiquant l'indépendance".

"Se remémorer les sacrifices et les haut-faits de ceux qui ont offert à l'Algérie la fierté de l'indépendance et éclairé sa voie par les lueurs de la souveraineté nationale, est un devoir national qui s'impose par lui-même à toutes les franges du peuple algérien à travers l'ensemble du pays. Un devoir qui suscite en nous la fierté d'appartenir au peuple algérien, peuple des positions constantes, judicieuses et décisives prises en temps opportun, et qu'il affiche d'une manière claire et évidente, notamment dans les moments difficiles", a souligné le Général de Corps d'Armée.

Le vice-ministre de la Défense nationale, qui présage un avenir prometteur pour notre pays, a souligné que "tout comme l'Algérie a triomphé hier, grâce à la cohésion entre le peuple et l'Armée de Libération Nationale, elle triomphera aujourd'hui, grâce à cette forte cohésion entre le peuple et son Armée".

"La connaissance par l'Armée Nationale Populaire de la nature authentique du peuple algérien, a été la première et l'ultime source de motivation pour être toujours l'accompagnateur fidèle au serment prêté, et le soutien de son peuple qu'elle considère, à juste titre, sa profondeur stratégique et sa source intarissable en Hommes", a-t-il conclu le vice-ministre de la Défense nationale.