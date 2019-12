Algérie: Le pays triomphera grâce à la "forte cohésion" entre son peuple et son armée

- Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, en visite dimanche au Commandement des Forces terrestres, a affirmé que l'Algérie triomphera grâce à la "forte cohésion" entre le peuple algérien et son Armée.

"Tout comme l'Algérie a triomphé hier, grâce à la cohésion du peuple algérien et de l'Armée de Libération Nationale, elle triomphera aujourd'hui, grâce à Allah Le Tout-Puissant, puis grâce à cette forte cohésion entre le peuple algérien et son ANP", a déclaré le Général de corps d'Armée, dans une allocution lors d'une rencontre avec les cadres et les éléments du Commandement des Forces Terrestres suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels relevant des Ecoles, des Centres d'Instruction et des Unités des Forces terrestres à travers les six Régions militaires, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général de Corps d'Armée a mis en exergue les revendications populaires "qui ont été satisfaites jusque-là, et qui attestent de l'accompagnement sincère par l'ANP du peuple algérien durant cette phase cruciale. Un accompagnement qui s'est caractérisé par la bonne intention et la sincérité de l'engagement, et à travers lequel l'accent a été mis sur l'éradication des têtes de la bande, voire la neutralisation de leurs ramifications et relais en luttant contre les foyers de corruption, ce qui a impliqué un accompagnement total de la justice".

"Avant d'évoquer le rendez-vous historique et crucial des élections présidentielles du 12 décembre 2019, il importe de faire mention des revendications populaires qui ont été satisfaites jusque-là, et qui attestent de l'accompagnement sincère par l'ANP du peuple algérien durant cette phase sensible", a-t-il dit.

Le chef d'état-major de l'ANP a souligné que l'esprit de Novembre "est le repère qui a guidé le Haut Commandement Moudjahid de l'ANP et grâce auquel les vaillants Chouhada et braves moudjahidine ont tracé leur voie".

Pour le vice-ministre de la Défense nationale, "dans l'esprit de cet accompagnement éclairé et conscient de l'intérêt présent et futur de l'Algérie, nous nous sommes attelés à l'éradication des têtes de la bande, puis à la neutralisation de ses ramifications et relais à travers la lutte contre les foyers de corruption, ce qui nous a amené à accompagner la justice de manière totale, avec tout ce que le mot accompagnement implique, à savoir, lui ouvrir la voie afin de s'acquitter de son devoir national, en toute liberté, intégrité et engagement. Car, le succès de la lutte contre la corruption fait partie intégrante de l'accompagnement sincère et global du peuple algérien et de toutes les institutions de l'Etat algérien".

"A propos de l'accompagnement, dans sa conception globale, il importe également d'évoquer tous les préparatifs et les mesures légales, organisationnelles et sécuritaires devant garantir la réussite des prochaines présidentielles et permettre au peuple de s'acquitter de son devoir et droit électoraux en toute liberté et intégrité, dans un climat de sécurité, de sérénité et de quiétude", ajoute-t-il.

M. Gaïd Salah a indiqué avoir évoqué, à plusieurs occasions, "qu'il existait des parties qui ne veulent absolument pas que l'Algérie soit immunisée et qu'elle suive la voie de la sécurité, de la stabilité et du développement", rappelant que "ces parties qui, dans le but d'atteindre leurs fins sordides, ont tenté désespérément à maintes reprises d'impacter sournoisement la solidité du front intérieur et la force de cohésion du tissu sociétal du peuple algérien, mais leurs tentatives ont toutes été vouées à l'échec, car elles se sont heurtées à un peuple qui s'appelle le peuple algérien, sur les remparts duquel se sont brisées toutes les tentatives antérieures et dont les bastions feront échouer toutes les tentatives désespérées".

A ce titre, le Chef d'Etat-major de l'ANP a salué la communauté nationale à l'étranger "pour les images marquantes et expressives lors de l'accomplissement de son devoir et droit électoraux, ce qui constitue une réponse forte à tous les traitres et les sceptiques quant à l'authenticité de ce peuple et sa capacité à surmonter toutes les épreuves".

"Aussi, les images marquantes et expressives de notre communauté à l'étranger, à qui nous adressons tous nos remerciements et exprimons toute notre reconnaissance pour le patriotisme dont elle a fait montre en s'acquittant hier de son devoir et droit électoraux, sont la meilleure preuve du lien affectif, profond et solide de nos ressortissants avec leur patrie en dépit de leur éloignement. Des images sincères qui constituent une réponse forte à tous les traitres et les sceptiques quant à l'authenticité de ce peuple et son aptitude à surmonter les épreuves, quelques soient les circonstances", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Général de Corps d'Armée a affirmé que "le rappel des sacrifices et des haut-faits de nos valeureux Chouhada est un devoir national qui nous procure à nous tous la fierté, voire l'orgueil d'appartenir au peuple algérien connu par ses positions constantes, judicieuses et décisives prises en temps opportun, en réitérant que la boussole du peuple algérien se dirigeait toujours vers la bonne voie".

"Cette rencontre intervient quelques jours avant la célébration de l'anniversaire du 11 décembre 1960, où le peuple algérien est sorti dans des manifestations pacifiques revendiquant l'indépendance", a-t-il relevé, ajoutant qu'"en cette mémorable date historique, je tiens à vous adresser et, à travers vous, à l'ensemble des personnels de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, mes vœux les plus sincères en souhaitant que cet événement et bien d'autres événements mémorables, qui font la richesse de l'histoire de notre patrie, soient célébrés avec davantage de recueillement et de remémoration de cet élan historique exemplaire. Tout comme je prie Dieu que vous soyez tous les dignes successeurs de nos valeureux prédécesseurs, et que de tels événements insufflent en vous toutes les valeurs de dévouement et de loyauté envers votre armée et votre patrie".

"La mémoire collective de notre société recèle, avec fierté, et démontre, avec orgueil, à travers les pages de l'histoire nationale, riche de par ses différentes phases, que la boussole du peuple algérien s'est toujours dirigée vers la bonne voie", s'est-il félicité.

"Lorsque nous interrogeons l'histoire de l'Algérie à travers toutes ses étapes, et lisons ses pages et examinons attentivement ses caractéristiques, nous présageons un avenir prometteur pour notre pays, l'avenir étant la récolte du présent et le prolongement naturel de l'histoire de la glorieuse révolution de libération. A ce titre, nous nous remémorons avec fierté la bravoure du peuple algérien, qui s'est élevé le 11 décembre 1960 contre la tyrannie du colonialisme, où les efforts et la lutte du peuple se sont joints aux efforts et au combat acharné de l'Armée de Libération Nationale contre le colonisateur français. Ces manifestations populaires ont constitué un tournant historique et décisif dans le cours de la Glorieuse Révolution de Libération, en ce qu'elles ont avorté tous les plans colonialistes qui voulaient faire de l'Algérie une partie intégrante de l'entité coloniale et empêcher la Révolution du 1er Novembre d'atteindre ses nobles objectifs", a-t-il ajouté.

Il a affirmé, à ce propos, que "cet important résultat historique est le fruit de l'adhésion du peuple algérien, durant l'épreuve du colonialisme, à l'Armée de Libération Nationale et de la sincérité de cette dernière envers son peuple, ainsi que de leur conviction commune -oui commune- que l'Algérie, pays des Chouhada, avait grandement besoin de sincérité, de solidarité et de resserrement des rangs", ajoutant que "ce fut ainsi une leçon pour le colonisateur et un fruit de la victoire sur les ennemis, qui demeure jusqu'à aujourd'hui en travers de la gorge de l'ennemi d'hier et ses relais, car ils n'ont jamais pu accepter le fait que notre pays atteigne l'indépendance, dans tout le sens du terme".

"Ce sont là les origines du combat réel, qui oppose aujourd'hui le vaillant peuple algérien, soutenu par l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, et les serviteurs du colonialisme, parmi la bande et ses relais, qui ont renié à tous les principes du nationalisme, se sont mis au service des ennemis, et ont œuvré à entraver la démarche des hommes valeureux de notre peuple et notre armée", a souligné M. Gaïd Salah, affirmant, cependant, qu'"ils ont échoué et ont réalisé par eux-mêmes qu'ils ont mal agi envers leur peuple, lorsqu'ils ont vu cet élan populaire à travers tout le pays, lors duquel les Algériens se sont remémorés leur illustre passé historique".

La visite de travail du Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah au Commandement des Forces Terrestres s'inscrit dans la dynamique de ses visites de travail et d'inspection à l'ensemble des Régions militaires et des Commandements de Forces et dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du plan de développement des Forces.

A l'entame de la visite et après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée accompagné du Général-Major Saïd Chengriha, Commandant des Forces terrestres, a observé un moment de recueillement sur l'âme du Chahid Didouche-Mourad dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces terrestres, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative du Chahid, et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celles de nos valeureux Chouhada, précise le communiqué du MDN.

A l'issue de la rencontre, le Général de Corps d'Armée a écouté les interventions et les préoccupations des cadres et des personnels des Forces Terrestres. Ensuite, il a présidé une réunion regroupant l'état-major et les cadres du Commandement des Forces terrestres, à travers laquelle le Général-Major Saïd Chengriha, Commandant des Forces terrestres a présenté un exposé global portant sur les différents domaines d'activité ayant trait à l'état d'avancement du plan de développement de ces Forces, conclut le MDN.