Soudan: Les membres du CTS assistent à la reconciliation de la mer Rouge

Port-Soudan — Les membres du Conseil Transitoire de la souveraineté M. Hassan Qadi et Maj-Gen. Ibrahim Jabir et Mme. Raja Nikola ont assisté dimanche à la signature du document de la Charte de réconciliation tribale à Port-Soudan entre les tribus Beja - Amaraar- Hadandawa- Busharis- Ababda, et les mairies indépendantes avec les tribus Bani Aamir et les Ahbab.

Le document stipulait que les parties s'accordaient sur les résultats de ce qui s'était passé lors de la réunion des leaders de l'État représentés au Conseil Souverain et celui des ministres et au gouvernement de l'État fédéré et aux forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC).

Il a été convenu de démarquer les frontières administratives entre les tribus selon les plans approuvés, en plus de reconnaître le droit de propriété individuelle dans les villes conformément à la loi.