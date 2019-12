Soudan: Protestation devant l'ambassade américaine à Khartoum

Khartoum — Le Groupe (Nous somes tous Himaidti) a organisé une protestation pour présenter une note à l'ambassade américaine à Khartoum, demandant que le nom du Soudan soit retiré de la liste des États qui soutiennent le terrorisme.

Le groupe de jeunes a appelé le gouvernement américain à lever les sanctions afin de développer un système de services sociaux, de santé et de services et à lever les dommages résultant de ces sanctions, le groupe de jeunes a déclaré que le Soudan est un pays de paix et non un État qui parraine le terrorisme.

Le secrétaire général du groupe "Koluna Hamidati- Nous somes tous Himaidti", M.Mohammed Al-Ashraf a souligné qu'ils demandent de lever les sanctions américaines contre le Soudan afin que le Soudan puisse profiter du développement, réformer l'économie et fournir des services de base, décrivant cela comme un point de départ pour corriger la voie en fournissant les conditions d'une vie décente.

M.Al-Ashraf a déclaré que le groupe travaille dans le domaine du bénévolat et n'a aucun lien avec la politique de près ou de loin et que son premier objectif est de rendre le nom du Soudan haut, et a déclaré que la protestation exigeait l'annulation des sanctions contre le Soudan et le retour à la normale.