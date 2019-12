Madagascar: Paris - Marc Ravalomanana rencontre Rajaonarimampianina

La photo a fait le buzz dans les réseaux sociaux. Cette photo est celle où les deux anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina se serrent la main dans un appartement parisien. Puisqu'elle n'est pas accompagnée d'un communiqué, ni des déclarations venant des deux personnalités, tous les commentaires étaient permis.

On sait tout simplement que le président national du TIM Marc Ravalomanana a quitté Madagascar la nuit de vendredi, et l'ancien président Hery Rajaonarimampianina a fait le déplacement depuis le Canada, où il exerce sa profession d'enseignant depuis son départ du pouvoir, pour honorer ce rendez-vous qui s'est tenu samedi.

On sait également que la rencontre a eu lieu 24 heures après la déclaration du parti HVM, où il dénonce des « illégalités » et des « irrégularités » perpétrées dans le cadre des Communales du 27 novembre. Le même jour à Paris, la diaspora malgache d'obédience d'opposition s'est réunie. Une réunion qui a vu la présence de l'ancienne présidente du SMM Fanirisoa Ernaivo et de Fleury Rakotomalala ; et à laquelle ont participé le TIM France et le HVM France.

Alliance. La question qui se pose depuis hier est de savoir, quel signal fort les deux anciens présidents voudraient transmettre à travers cette unique photo. Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina ont-ils signé une alliance politique pour s'opposer au pouvoir d'Andry Rajoelina ? A noter qu'avant son départ pour la France, plus précisément vendredi, des présences militaires étaient aperçues à Faravohitra, non loin du domicile du président national du TIM et ce suite aux intox colportées par des mauvaises langues selon lesquelles, des troubles allaient se produire dans la Capitale samedi. Effectivement, les partisans de l'ancien président Marc Ravalomanana ont manifesté dans leur Q.G de Bel'Air, mais la manifestation s'est déroulée pacifiquement, sans débordement, ni casse. En tout cas, le tête-à-tête de Paris constitue une nouvelle donne dans l'évolution de la situation politique à Madagascar.