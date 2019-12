Algérie: Hadj - Les inscriptions pour le tirage au sort débuteront mercredi 11 décembre

Alger — Les inscriptions au tirage au sort pour l'accomplissement du Hadj, au titre des deux saisons 2020 et 2021 débuteront le 11 décembre et se poursuivront jusqu'au 18 janvier 2020, et le tirage au sort aura lieu samedi 25 janvier 2020, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans un communiqué.

Les inscriptions engloberont cette année les saisons du hadj successives (2020 et 2021), en application des décisions du Conseil interministériel du 7 décembre 2019, soulignant que cette formule "s'inscrit dans le cadre des démarches des autorités publiques visant à donner une plus grande chance aux citoyens souhaitant accomplir le Hadj, en sus d'assurer une bonne organisation de l'opération et de fournir les meilleurs services aux Hadjis", ajoute le communiqué.

Lire aussi: Hadj: tirage au sort préalable pour deux saisons successives à partir de cette année

Le ministère de l'intérieur invite les citoyens souhaitant accomplir le pèlerinage pour cette saison à s'inscrire via l'application mise à leur disposition sur le site web du ministère (www.interieur.gov.dz) sans avoir à se déplacer au siège de leurs communes de résidence.