Algérie: Départ des caravanes de bureaux itinérants vers les zones enclavées et rurales de Tamanrasset

Tamanrasset — Les caravanes de bureaux de vote itinérants se sont ébranlées dimanche après-midi dans la wilaya de Tamanrasset pour aller à la rencontre des électeurs des zones enclavées et rurales de la wilaya et leur permettre d'accomplir dès lundi leur devoir, dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 décembre.

Sept bureaux itinérants (une trentaine de véhicules tout-terrain) ont pris le départ à destination des zones enclavées et rurales de Tahifet, Taguemart et Amsel (70, 35 et 25 km respectivement de Tamanrasset), pour permettre aux électeurs portés sur leurs listes de choisir leur futur président, a indiqué le délégué communal de Tamanrasset de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Ali Bensebgag.

Les bureaux de vote sont accompagnés de représentants des candidats à la présidentielle de jeudi pour suivre de près le déroulement de l'opération.

Une caravane de deux bureaux itinérants avait pris le départ samedi depuis la commune de Tazrouk à destination des localités de Teberbert et Tin-Tarabine pour permettre aux électeurs de ces régions d'accomplir leur devoir électoral.

La wilaya de Tamanrasset compte un corps électoral de 175.421 électeurs, répartis sur 70 centres de vote, coiffant 373 bureaux, dont 34 itinérants (21 bureaux où le vote est avancé de 72 heures et 13 autres de 48 heures) sur six communes et encadrés par 2.961 agents.

Dans le Sud-ouest du pays, plus précisément dans la wilaya de Béchar, les opérations de vote débuteront lundi, soit 72 heures réglementaires avant le scrutin, au niveau d'un (1) bureau itinérant de la daïra frontalière de Béni-Ounif (110 km au nord de Béchar), selon l'ANIE à Béchar.

Il sillonnera les zones nomades et éparses d'Oued-Namous, Fendi, Rosf-Ettayba et Oued Lakhdar, pour permettre à 2.525 électeurs de faire leur choix parmi les cinq candidats à cette élection présidentielle, a-t-on précisé.

Ce bureau, qui fait partie d'un dispositif électoral de neuf bureaux itinérants prévus à travers la wilaya de Béchar, est doté des moyens humains et matériels nécessaires au déroulement des opérations de vote, et est sécurisé par la Gendarmerie nationale, selon la même source.

Les huit autres bureaux itinérants, où les opérations de vote sont avancées réglementairement de 24 heures, sillonneront les zones éparses et rurales relevant de la wilaya de Béchar (Zousfana) et celles de la wilaya déléguée de Béni-Abbès (Timoudi, Béni-Abbes, Zghamra, Hjira, Bouhdid, Boukhlouf, Ksar El-Ma, Hassi-Abdellah, Bent Chark,Timagharine, Marhouma, Bchir, Idigh, Boudib, Ksiksou et Hassi-Erratma).