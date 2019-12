Congo-Kinshasa: A l'issue du premier FONAFOP - Les parties s'engagent dans la promotion et le développement du sous-secteur de la Formation Professionnelle

Durant trois jours, les participants aux travaux du premier Forum National sur la Formation Professionnelle en République Démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations dont la principale est l'élaboration et la signature d'un Pacte National pour la Formation Professionnelle (PANAFOP).

L'idée étant de mettre en pratique la vision du Chef de l'Etat sur la Formation Professionnelle qui consiste à renforcer le capital humain à travers une main d'œuvre qualifiée nécessaire au développement économique. Mais aussi à résoudre d'une part, la problématique d'inadéquation Formation-Emploi et d'autre part, à améliorer l'accès, la qualité et la gouvernance du sous-secteur à travers un plan stratégique commun. Il s'agit, en fait, d'un acte consensuel entre les parties impliquées dans la promotion et le développement du sous-secteur de la Formation Professionnelle en RD. Congo, a souligné le Ministre de tutelle, John Ntumba, au sortir de ces assisses, tenues du 5 au 7 décembre 2019 à Kinshasa.

Il a rappelé en même temps que "ce Forum, premier du genre, a été organisé dans le but de sensibiliser toutes les couches de la société congolaise ainsi que les partenaires du Secteur de l'Education et de la Formation Professionnelle sur l'importance, les défis et les enjeux de la Formation Professionnelle aux Arts et Métiers en RDC".

Au terme des travaux dudit Forum, les états des lieux sommaires du sous-secteur de la formation professionnelle ont été dégagés sur base d'informations du terrain. Ils seront finalisés par la mission de cadrage à organiser sur toute l'étendue du Territoire National, avec l'appui de l'UNESCO.

Résoudre le chômage de masse

Le Premier ministre Sylvestre Ilunga qui, au nom du Président de la République, a clos ces travaux, souligne que ce forum vient de jeter des bases solides pour l'amélioration du système de formation professionnelle congolais. "La Formation professionnelle est une véritable opportunité en RDC car elle permet de résoudre le problème de chômage de masse, de la pauvreté ainsi que de l'autonomisation des groupes vulnérables constitué essentiellement des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap", a-t-il laissé entendre.

Raison pour laquelle il martèle sur la mise en œuvre des résolutions de ce premier forum et au respect strict des engagements des parties prenantes.

Aussi, a-t-il précisé, le caractère national ainsi que des multiples ramifications qui caractérisent la Formation professionnelle font d'elle un levier décisif du développement socioéconomique de notre pays d'autant plus qu'elle accompagne l'Homme dans une approche de l'éducation inclusive sans aucune discrimination. Ainsi, "face aux besoins énormes et à la limitation de moyens, l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux sera le bienvenu".

Il sied de retenir qu'en plus de l'impact sur l'économie, la formation professionnelle contribue à la consolidation de la paix en RDC. Il s'agit donc d'une urgence nationale. A cet effet, le chef du gouvernement recommande au ministère de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers de s'impliquer totalement dans le programme national du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR), en vue d'une meilleure prise en charge des démobilisés pour leur réinsertion efficace dans la société.

Un pacte pour sceller les engagements

Aux termes de ce premier forum qui a réuni les pays amis représentés par leurs délégués, les partenaires nationaux et internationaux, les bailleurs de fonds, les Députés et Sénateurs ainsi que les membres du gouvernement, un pacte national a été signé avec les parties prenantes. Notamment, le Ministère des Affaires sociales, de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, des personnes avec handicap, la FEC, l'ANEP mais également la société civile du secteur de l'éducation et de la formation.

Dans ce Pacte, les parties s'engagent avant tout à élaborer et mettre en œuvre une Stratégie Spécifique de la Formation Professionnelle pour la RDC, adossée à la Politique Nationale de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Aussi, à mener un plaidoyer auprès du secteur privé, des bailleurs de fonds et des partenaires techniques et financiers (PTF) pour le financement du sous- secteur et à disposer d'un mécanisme de veille et d'anticipation sur les besoins en compétences et en métiers y afférents.

Il est également question dans ce pacte d'harmoniser, élaborer le cas échéant, les programmes d'apprentissage et de formation professionnelle référentialisés, actualiser et redynamiser la Commission Interministérielle de la Formation Professionnelle pour le développement harmonieux du sous-secteur et actualiser le Cadre National de Qualification et de Certification (CNQC) de la Formation Professionnelle.

Et, enfin, signer un accord de Partenariat Public-Privé (PPP) entre les ministères du sous-secteur, les organisations patronales et les organisations des travailleurs, et créer un Fonds National de Promotion de la Formation Professionnelle.

John Ntumba Panumpakole qui pilotait ces travaux a saisi l'occasion pour adresser ses félicitations aux participants venus de toute la RDC et de certains pays amis, pour le travail de qualité abattu, ayant permis, trois jours durant, à identifier les maux qui rongent le sous-secteur de la Formation Professionnelle et à y proposer des pistes des solutions concertées. "C'est aussi l'occasion d'adresser mes remerciements aux Partenaires Techniques et Financiers et à la Société Civile du secteur de l'Education et de la Formation ainsi qu'aux organisations patronales et celles des travailleurs pour leur participation active à ces assises. Je remercie également les différents exposants qui ont présenté leurs produits et savoir-faire à la Foire des Métiers", a-t-il déclaré le samedi 7 décembre dernier.