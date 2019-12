Congo-Kinshasa: Tshangu - Laurent Batumona mobilise pour le soutien aux actions du Président de la République

Chaque fois Laurent Batumona est l'un des hommes clés qui mobilise les bases, à Kinshasa. Et pour cause, préparer les échéances électorales à venir, soutenir les actions du Président de la République. Il a été, le week-end dernier, dans le district de la Tshangu pour expliquer sur le plan politique sa vision de soutenir les actions du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Devant les leaders des Partis politiques et Cadres du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC en sigle, il a une fois de plus réitéré son engagement de réunir la base, afin de partager et d'exprimer les ambitions pour éclairer les membres de son Parti sur les différentes étapes politiques. Au quartier 3 à Masina, dans ce District très populaire de Kinshasa, Il s'est montré comme un homme clé, selon le degré d'optimisme, pour la réussite, avec ses compagnons, des actions du Chef de l'Etat. A cette occasion, il a décrypté non seulement l'actualité mais surtout l'accent a été mis sur le soutien aux actions de Félix Tshisekedi Tshilombo et également matérialiser l'Héritage qui se résume en : "Le Peuple d'abord". D'une part, il a évoqué le Changement sous toutes ses formes que le Président de la République est en train de matérialiser. D'autre part, l'engagement d'ériger un Etat moderne, pacifique, démocratique.

Ainsi, il a épinglé les actions du Président qui consistent à pacifier l'Est du pays et d'éradiquer des groupes armés qui endeuillent les familles dans l'Est de la RDC, la lutte contre les antivaleurs notamment, l'impunité, la mauvaise gouvernance et le tribalisme. Il a souligné la nécessité de se mobiliser pour les échéances électorales à venir d'ici 2023. "C'est maintenant qu'il faut se préparer pour gagner ces élections à tous les niveaux, national et provincial", prévient-il devant les leaders politiques et Cadres du MSC.

Selon eux, la vision de l'Honorable Laurent Batumona, Président national du MSC et Coordonnateur des Forces Politiques Alliées de l'UDPS, est resté en tout cas incontournable aux yeux des leaders et Cadres du MSC. Ainsi, ils ont recommandé à l'Honorable Laurent Batumona d'être leur interlocuteur devant le Président de la République Félix Tshilombo Tshisekedi leur message qui consiste à la relance de la Société PLZ, d'abord et, ensuite, les combattants de Tshangu déplorent les tracasseries dans leur district.