Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - «Je ne désespère pas, tout est encore possible... »

L'entraîneur de l'AS V.Club, Jean Florent Ibenge Ikwange a eu des mots justes, vendredi après sa deuxième défaite de suite en phase de poules de la Ligue de champions de la Caf, pour expliquer à l'opinion ce qui ne va pas, et sa vision pour la suite de la compétition.

En bon compétiteur, Ibenge dit que rien n'est perdu jusque-là, tout est encore possible. Simplement, dit-il, V.Club qu'il dispose à ce jour, a complètement changé. L'équipe est en pleine reconstruction.

«Moi, je ne désespère pas. On va aller avec l'équipe que nous disposons. On essaie de l'améliorer chaque fois pour tirer le meilleur résultat possible. Maintenant, je vous dis que l'équipe est en reconstruction. En général, quand une équipe est en reconstruction et qu'on arrive à atteindre la phase de groupes, il faut être heureux », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « je ne comprends pas, on ne veut pas regarder la réalité en face. Les faits sont là, on a une nouvelle équipe, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Donc, on est en train de travailler. Quand vous encaissez après la 3e minute ça devient encore plus compliqué ».

Pour sa part, l'entraîneur de Raja, Jamal Sellami, dit avoir su au départ du Maroc que l'équipe de Vita a complètement changé : « en venant ici, on savait que l'équipe de Vita a beaucoup changé. Après le match qu'ils ont joué face à JSK, on a remarqué que la défense de Vclub a laissé beaucoup d'espaces qu'on pouvait exploiter avec nos attaquants qui sont très rapides. On a empêché Vita d'exploiter sa force sur les couloirs du fait qu'ils ont eu du mal. Notre gardien et notre axe central ont livré un très bon match. Même notre latérale gauche, le Camerounais qu'on a beaucoup critiqué contre l'Espérance, je pense qu'il était parmi le meilleur joueur du match », a-t-il rapporté.

Se qualifiera ou pas, tout passera sur le résultat de son prochain match Espérance Sportive de Tunis le 27 décembre pour le compte de la 3ème journée. V.Club doit gagner à Tunis. Une mission difficile, mais pas impossible.