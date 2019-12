Ile Maurice: Dharam Bhugun - L'écrivain apprécié de ces Altesses

Il n'aurait jamais imaginé être félicité pour ses écrits par le duc et la duchesse de Sussex, Harry et Meghan. Dharam Bhugun a reçu une lettre en ce sens du couple princier. Celui-ci a apprécié son ouvrage «Intercultural Parenting and Relationships: Challenges and Rewards», qui reflète justement la beauté de leur union, de laquelle est né le petit Archie. Rencontre.

Imaginez que vous écrivez un livre. Que vous choisissez comme sujet la mixité des cultures. Que votre ouvrage marche bien. Pour couronner le tout, le prince Harry et son épouse, la duchesse de Sussex, Meghan Markle, vous écrivent une lettre pour non seulement vous encourager, mais aussi vous dire qu'une relation peut exister même si les deux êtres viennent de deux mondes différents, comme dans leur cas. C'est la réalité qu'a vécue Dharam Bhugun, un écrivain mauricien installé en Australie. «Je n'aurais jamais pensé que ces six années de recherches qui composent Intercultural Parenting and Relationships: Challenges and Rewards allait être lues par le couple royal», confie-t-il à l'express.

Justement le mélange de cultures, Dharam Bhugun connaît. Issu d'une famille de neuf enfants, il a toujours voué une passion à la lecture. Originaire de Surinam, après un passage dans le monde de l'éducation, il a entamé une carrière au sein de la police - la National Investigation Unit et la Traffic Branch - et a aussi décroché un diplôme en Road, Sea and Air Transport du Chartered Institute of Transport de Londres. Toutefois en 1987, il décide d'immigrer en Australie. Il poursuit ses études et obtient son diplôme comme thérapeute psychosocial. Il est aussi souvent appelé à donner des conférences au sein de campus universitaires.

Quant à son septième ouvrage, Intercultural Parenting and Relationships: Challenges and Rewards, il est sur le marché depuis juin. Dans son livre, c'est toute la complexité des cultures qu'il a voulu exposer. «Le monde connaît plusieurs mariages interculturels. Je voulais explorer comment je pouvais aider ces familles mixtes à répondre plus efficacement à leurs préoccupations, comment gérer leurs différences et ces implications dans la pratique entre autres. C'est une grande première en Australie.»

Et grande a été sa surprise de recevoir en juillet une correspondance en provenance de Buckingham Palace. «Hormis une lettre dont je ne peux divulguer le contenu, il y a également une photo du prince Harry, de son épouse et de leur enfant. Ils m'ont dit que de leur complexité culturelle est né leur premier enfant.» Depuis, ce Mauricien ne peut cacher sa joie et sa fierté d'avoir réussi à captiver l'attention d'un des couples les plus médiatisés au monde.