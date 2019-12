Cote d'Ivoire: Cinéma - "Résolution", un film qui met à nu les violences faites aux femmes

Le mercredi 4 décembre 2019, s'est tenue à l'institut Goethe à Abidjan-Cocody, une conférence de presse pour annoncer la sortie officielle du long métrage "Résolutions" de Évelyne Ily Juhen.

Le film " Révolution" de la réalisatrice ivoirienne Évelyne Ily Juhen, est disponible dans les salles de cinéma depuis le vendredi 6 décembre 2019. L'annonce a été faite par la réalisatrice-productrice-actrice, Évelyne Ily Juhen lors de cette conférence de presse en présence des autres acteurs du film notamment les acteurs ivoiriens Boris Oué, Marcel Sangne, Stéphane Aly, Bruno Henry, la Guinéenne Mariam Kaba et autres.

Selon la réalisatrice, le film "Résolutions" se résume ainsi : « Yenan, femme d'une trentaine d'années, paraît aux yeux de la société vivre un mariage heureux aux côtés de son époux, Marc Kassy, la quarantaine et, procureur. Ils font partie de la bonne société, ils sont beaux et brillants. Yenan dirige d'une main de fer une usine d'exportation de cacao (... ) pendant leurs premières années de mariage, Marc était un mari attentionné et un bon père pour Kevin. Il voudrait avoir un second enfant mais Yenan ne parvient pas à tomber enceinte. Abusée sexuellement par son beau-père, Yenan a développé une peur des hommes. Par la suite va naître des disputes et Yenan sera la victime de Marc et elle va subir toutes sortes de violences.

Il a besoin que Yenan reste près de lui, mais n'arrive pas à maîtriser ses crises. Yenan refuse qu'elle soit une victime et son mari s'enferme dans un narcissisme démesuré. (... ) Kevin, fils de Yenan, se laisse tenter par la drogue, face à tout cet environnement familial instable. Yenan aidée par Stéphane Agnero, inspecteur de police et premier amour du lycée. Un homme qui découvre sa situation et essaie de l'aider par tous les moyens ... ». La sortie officielle de " Résolutions" au plan national est prévue du 6 décembre au 26 décembre 2019 à Majestic Ivoire en présence des acteurs du film et de plusieurs officiels. Et au plan international pour le 8 mars 2020.