Cote d'Ivoire: Macron à Bouaké le 22 décembre 2019 - Nanan N'goran Koffi, chef de terre, purifie les lieux

Le Président français Emmanuel Macron sera en visite à Bouaké en Côte d'Ivoire le 22 décembre 2019, selon le maire de Bouaké, Nicolas Djibo

Avec son homologue Ivoirien le Président Alassane Ouattara, Emmanuel Macron y lancera le démarrage de plusieurs travaux de construction de projets financés par la France à travers le Contrat de désendettement et de développement (C2D). À Bouaké, les préparatifs vont bon train. Les chefs traditionnels ont procédé dans la matinée du lundi 2 décembre 2019 à une cérémonie d'exorcisme à Bouaké.

Le chef de terre de Bouaké, Nanan N'Goran Koffi 2, a justifié l'action . « Ils viennent chez nous à Bouaké pour impulser le développement. Hormis la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du marché central, plusieurs autres projets de développement seront lancés à Bouaké par le Président Alassane Ouattara et son hôte Emmanuel Macron de la France. Des projets qui seront réalisés sur la terre de nos ancêtres.

C'est pourquoinous descendants Gkêkêkro, nom originel de la ville de Bouaké, nous sommes venus purifier cette terre et demander aux mânes de nos ancêtres et le tout Puissant Gnamien (Dieu en langue baoulé) d'accompagner ces deux personnalités et lui demander d'accorder la santé aux populations de Bouaké afin qu'elles leur réservent un accueil chaleureux. De l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'un Président Français vienne chez nous à Bouaké", a expliqué Nanan N'goran Koffi 2, président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Présent, Nicolas Youssouf Djibo s'est dit heureux de l'initiative des chefs traditionnels. Il est revenu sur les caractéristiques du futur marché central de Bouaké qui sera construit sur une superficie de 9 hectares : « Le grand marché à sa réalisation va accueillir environ 800 commerçants exerçant dans tous les secteurs. En plus d'être le plus grand-marché de la sous-région Ouest africaine, le marché central de Bouaké sera le plus beau marché couvert et va coûter plus de 32 milliards de FCFA. Les travaux de terrassement du site avancent bien. D'ici la date initiale, tout sera fin prêt pour accueillir nos deux Président. Le précédent grand marché de Bouaké a été consumé en 1998 ».