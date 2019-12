Cote d'Ivoire: Daloa - Un projet pour améliorer les relations agents de sécurité et population

Dans le cadre du projet dénommé , " Projet de promotion de la police de proximité " , financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique, un atelier de consultation publique pour l'amélioration des relations entre agents de sécurité et la population civile a été organisé ce jeudi 5 décembre 2019 à la salle des fêtes de la mairie de Daloa, en l'endroit des populations de Daloa, Bédiala, Gadouan, Gboguhé, Zaïbo et Gonaté.

À l'initiative de l'ONG Vie Sacré (VISA), cet atelier s'est déroulé en présence des autorités administratives, de la chefferie traditionnelle, des autorités sécuritaires et des leaders de jeunes.

Selon le coordinateur du projet, Monsieur N'Da, la police de proximité est une mission confiée aux forces de l'ordre, destinée principalement à apaiser les relations entre la population et les autorités. Son rôle est particulièrement important dans les quartiers et zones difficiles où son but est de prévenir et réduire la délinquance.

Deux panels ont été respectivement animés pendant cet atelier.

Le premier panel a été animé par Kouadio Martin, commandant de compagnie de la gendarmerie territoriale, portant sur le rôle de la gendarmerie territoriale dans la société.

Dans son intervention, Kouadio Martin a exhorté la population à coopérer avec les autorités pour une police de proximité compétente et fiable "car en le faisant, nous assurons avec efficacité la mission qui nous est confiée " Quant au second panel, il a été animé par les leaders de jeunesse où, ils ont relevé les différents problèmes qu'ils rencontrent avec les forces de sécurité, notamment , les histoires de motos, les rackets , etc... dont font l'objet les populations.

Créée en 2016, L'ONG Vie Sacré ( VISA) intervient dans plusieurs domaines d'activité notamment, dans la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme , dans les droits de propriété foncière rurale, dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, dans la citoyenneté, la culture de la démocratie , le développement local et l'autonomisation des femmes et des jeunes.