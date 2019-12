Cote d'Ivoire: Solidarité et cohésion sociale - Mariatou Koné décline les indicateurs

Le jeudi 5 décembre 2019, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre pauvreté, Mariatou Koné a présenté les indicateurs nationaux de la solidarité et de la cohésion sociale à la résidence Limaniya Golf, à Abidjan-Cocody-Riviera 4.

Dans le cadre de la réalisation des missions que lui assigne son décret de création N°62-2008 du 28/02/2018, l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS), qui est l'outil de veille , d'alerte et d'aide à la décision , est placé sous la tutelle du Ministère de la solidarité , de la Cohésion sociale et de la Lutte contre de la pauvreté (MSCSLP). Selon le décret qui l'institue, l'OSCS a pour mission, entre autres, la définition et l'actualisation des indicateurs de la solidarité et de la cohésion sociale.

Au cours de cette activité, Mariatou Koné a dit : « l'Observatoire de la Solidarité, de la cohésion Sociale de la lutte contre la pauvreté, au regard de sa mission de définition et d'actualisation des indicateurs de la solidarité et de cohésion sociale, se devait de résoudre cette équation. Cela est désormais chose faite depuis le 12 juin 2019 avec l'adoption, par le gouvernement en Conseil des Ministres, des indicateurs nationaux de la solidarité et de la cohésion sociale ». Plus de 151 indicateurs de la solidarité et de cohésion sociale dont 114 de cohésion sociale et 37 de la solidarité ». Au niveau de la solidarité deux (2) grandes dimensions sont mises en évidences : la solidarité publique et la solidarité privée et sept (7) grandes dimensions ont été retenues au niveau de la cohésion sociale .

À savoir : "la sécurité et la défense", "la justice et droits humains", "légitimité", "diversité", "appartenance", "inclusions", "participation politique et citoyenne". Tous ces indicateurs permettront d'évaluer régulièrement l'état de la solidarité et de la cohésion sociale en vue de faire des recommandations appropriées au Gouvernement et faciliter la prise de décision, a confirmé la ministre. Mariatou Koné a traduit toute sa reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, dont le cabinet a coordonné les derniers travaux interministériels sur les indicateurs nationaux élaborés.