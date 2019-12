Madagascar: BNI Madagascar - Le crédit Fety pour des fêtes de fin d'année exceptionnelles

La BNI Madagascar a présenté samedi dernier le Crédit Fety.Les fêtes de fin d'année sont toujours une occasion pour des achats exceptionnels pour permettre aux familles de se faire plaisir. Et ce ne sont pas les offres de biens et services qui manquent pour ces occasions.A l'instar de la banque BNI Madagascar qui tient une fois de plus à faciliter la vie des consommateurs en leur offrant la possibilité d'obtenir des crédits, facilement et à des conditions avantageuses.

Exceptionnelle

Il s'agit, en l'occurrence du Crédit que la banque lance. Une offre exceptionnelle, avec un taux d'intérêt de seulement 12%. C'est effectivement le taux d'intérêt le plus bas qui existe actuellement sur le marché du crédit. « En lançant le crédit Fety, notre objectif est surtout de permettre au plus grand nombre d'obtenir un prêt et fêter ainsi dignement Noël et le nouvel an », a expliqué Lanja Randriatsimilano, Directrice du marketing et de la communication commerciale de BNI Madagascar. Outre son taux très compétitif, le crédit Fety de BNI Madagascar se distingue également par sa rapidité. Il s'agit en effet d'un crédit qui peut se débloquer, en seulement 24 heures. « Le crédit Fety est simple, accessible et rapide. Nous invitons nos clients à penser à leurs rêves, à faire leur choix, à se rapprocher de leur Agence BNI MADAGASCAR pour profiter d'un accompagnement personnalisé auprès de nos conseillers clients, et de profiter de leur crédit dans les 24 heures qui suivent pour passer d'excellentes fêtes », précise la Directrice Marketing de BNI Madagascar.

Bien connu

Une fin d'année de réjouissance en somme pour les potentiels candidats au crédit Fety qui est, en fait à la 4e édition cette année. « C'est un crédit déjà bien connu par nos emprunteurs dont le nombre ne cesse d'augmenter » selon toujours Lanja Randriatsimialona. Le montant débloqué a par exemple connu une hausse de 40%, lors des deux dernières éditions. Et cette année, la tendance sera encore à la hausse puisque depuis le début de la campagne le 4 décembre dernier, on assiste à un engouement des clients au crédit Fety dans toutes les agences de BNI Madagascar. Le crédit fety est disponible jusqu'au 31 janvier 2020.