Madagascar: ENSOA Antsirabe - La rénovation en marche avec la participation des anciens de l'école

Samedi dernier, l'Ecole nationale des Sous-Officiers de l'Armée Malgache à Antsirabe (ENSOA) était en fête. La 44e promotion baptisée « Findra » a choisi cette école pour marquer le 35e anniversaire de la sortie de cette promotion.

A cette occasion, des représentants de la promotion conduits par son Président d'honneur, le Général de la Gendarmerie Kasimo, et son président exécutif ont remis officiellement des équipements sportifs destinés au dojo de cette école. Cela a été effectué en présence du Chef de l'Etat-Major de l'Armée Malgache (CEMGAM), le Général Théophile Rakotonirina, et assisté par plusieurs personnalités civiles et militaires de la région. Appréciant ce geste qui est fortement sollicité de la part des anciens de ce centre de formation des piliers de l'Armée malgache, le CEMGAM a dénoncé les allégations portées à son encontre et publiées dans la presse, l'accusant d'avoir ordonné aux anciens élèves de cette école à débourser pour financer les travaux de réhabilitations des bâtiments. D'après lui, et cela a été renchéri par tous ceux qui ont pris de la parole durant cette cérémonie, les sortants de l'ENSOA ont agi de leur gré. C'est tout à fait logique car ils se sentent redevables envers cet endroit qui les forgeait pour devenir des vrais militaires comme beaucoup en parlent.

Conscient de cette valeur morale, le Général Kasimo en personne était le premier à lancer un appel, en 2014, à ses collègues à apporter leur soutien à cette école dont les infrastructures sont toutes en dégradation. En faisant cet appel en 2018 lors de l'installation du nouveau commandant de l'ENSOA, le CEMGAM affirme n'avoir fait que de reprendre ce qu'a dit le Président d'honneur de « Findra». Ce dernier qui a désormais annoncé que l'année prochaine, soit le 1er Février 2020, Journée des Sous-Officiers, sa promotion va octroyer officiellement ses nouvelles réalisations dans cette école. Il s'agit de la réhabilitation des salles de bain de ce dojo. Cette journée des Sous-officiers sera dédiée par l'Etat-major Général de l'Armée Malgache, à l'inauguration des nouveaux bâtiments, entre autres, le dortoir destiné à accueillir des élèves Sous-officiers de sexe féminin.

L'ENSOA va recruter des femmes dans le cadre de l'approche genre que l'Armée intègre actuellement, souligne le CEMGAM. Actuellement, l'Etat-Major général est en train de préparer le concours dans ce sens dont le niveau requis est le baccalauréat. Revenant sur ce qui a motivé les anciens de l'ENSOA à apporter leur contribution à la rénovation des infrastructures de ce centre de formation, le CEMGAM souligne que cela est une pratique courante dans les autres écoles militaires (Académie militaire et SEMIPI). Pourquoi des voix se lèvent quand les anciens de l'ENSOA le font aussi ? Ces derniers dont beaucoup occupent de poste important aussi bien dans la Gendarmerie que dans l'Armée malgache. Parmi eux figure le ministre de la Défense nationale actuel, le commandant de la gendarmerie nationale, et lui-même. Pourtant, cela ne veut pas dire que le ministère de la Défense nationale et l'Etat-Major Général ne font plus rien, a-t-il dit. « Mais, l'amélioration de cette école, aussi bien en matière d'infrastructures que dans la qualité de l'enseignement et de formation, va de soi quand tout le monde y contribue », a conclu le Général Théophile Rakotonirina.