Madagascar: Airtel Madagascar - Récompenses aux meilleurs revendeurs

Les revendeurs méritants d'Airtel Madagascar ont reçu des lots.

Entreprise responsable Airtel Madagascar sait aussi récompenser ses revendeurs qui sont de véritables opérateurs économiques du secteur des micro-entreprises.

Le 5 décembre dernier au siège d'Airtel Madagascar, l'opérateur a procédé à la remise de lots aux revendeurs méritants.

Envergure nationale

Ils étaient plus de 90 revendeurs répartis dans les régions d'Antsirabe, Fianarantsoa, Tuléar, Fort Dauphin,Diégo, Majunga, Tamatave, Antananarivo à avoir été récompensés au terme de ce grand challenge dénommé Airtel Mandresy que l'opérateur a lancé depuis 2018 pour motiver, encourager et récompenser ses meilleurs distributeurs et revendeurs de carte SIM. Pour cette année, l'opérateur a donné une envergure nationale à Airtel Mandresy. Une vraie motivation pour tous ses distributeurs qui ont su démontrer pendant la période du jeu leur capacité à développer leur réseau de distribution. Pour ce concours, Airtel Madagascar renforce sa politique de proximité avec ses revendeurs et assure la disponibilité permanente de ses offres sur l'ensemble du territoire malgache.

Socle

Plus de 200 lots ont été distribués, parmi lesquels des écrans plats, des motos, des téléphones, des T-shirts et casquettes. "Cette initiative que nous prenons de récompenser chaque année nos revendeurs pour leur engagement dans le développement de nos activités est une marque de reconnaissance. Ils le méritent car ce sont nos premiers commerciaux... ils représentent le socle de notre organisation », a déclaré le Directeur Général d'Airtel Madagascar, Eddy Kapuku. Pour le 3e opérateur mobile mondial, cette opération de récompense de la performance contribue à dynamiser son réseau de distribution et à tisser des relations de partenariat plus fortes avec ses distributeurs. Dynamisme, respect et solidarité sont les valeurs que l'opérateur prône dans le développement de toutes ses activités.