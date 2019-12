Algérie: Près de 6.400 employés dans le cadre du DAIP concernés par la confirmation

Relizane — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir a annoncé, dimanche à Relizane, que près de 6.400 jeunes exerçant dans son secteur au titre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) à travers le pays sont concernés par la confirmation dans leurs postes, en application de la décision du Gouvernement récemment concernant cette catégorie de travailleurs.

Dans une déclaration à la presse lors de sa visite d'inspection dans la wilaya de Relizane, le ministre a indiqué que dans le cadre des directives du gouvernement concernant cette opération ,1.000 jeunes exerçant dans le secteur seront confirmés dans des postes permanents avant la fin de l'année en cours et le restant au cours des années 2020 et 2021 suivant l'ancienneté.

Dada Moussa Belkheir a présidé, en compagnie de la ministre de l'Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt, une cérémonie de remise de diplômes à une promotion de stagiaires de la formation professionnelle composée de 69 apprentis ayant suivi une formation spéciale aux "métiers du textile" au complexe d'industries de textile Tayal situé au parc industriel de Sidi Khettab (Relizane).

Les diplômés ont également reçu des contrats de travail à durée indéterminée au complexe et il est prévue la sortie d'une promotion de 500 autres apprentis au courant de l'année prochaine, qui bénéficieront aussi de contrats de travail à durée indéterminée CDI dans le cadre de l'accord conclu en 2018 entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le complexe "Tayal".

Dans le même contexte, le ministre a affirmé que son secteur "œuvre sur la promotion de la formation des filières d'excellence aux normes internationales grâce à la coopération avec des entreprises pilotes dans leur domaine de spécialisation, comme le complexe de textile de Relizane".

Pour sa part, la ministre de l'Industrie et des Mines a souligné que "le complexe intégré des métiers du textile Tayal est un édifice économique et un exemple de partenariat constructif et la preuve de la volonté entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine de l'investissement et de la création de richesse".

"Nous pouvons être fiers de ce partenariat pionnier dans l'industrie textile algérienne dotée d'équipements et de matériel modernes qui répondent en partie aux besoins du marché national dans le domaine de l'habillement et réduisent les importations", a-t-elle déclaré.

Au terme de sa visite dans la wilaya, la ministre de l'Industrie et des Mines a inauguré une unité de production de câbles électriques dans la zone industrielle de Belassel offrant 100 postes d'emploi. Réalisée pour un investissement de 3,4 milliards DA, cette unité a une capacité de production de 150.000 tonnes/an de câbles électriques par an.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a, pour sa part, inspecté dans la daira de Oued Rhiou le CFPA de la commune de Ouarizane.