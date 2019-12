Algérie: Coupe d'Algérie de Football - Tirage au sort mardi, la succession du CRB ouverte

Alger — Les regards seront braqués mardi sur l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Bénian (Alger), qui abritera la cérémonie de tirage au sort (18h00) des 32es et 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football 2019-2020, marquée par l'entrée en lice des 16 pensionnaires de la Ligue 1, dont le détenteur du trophée le CR Belouizdad.

Les clubs de l'élite, qui s'ajouteront aux 48 "rescapés" du dernier tour régional, auront rendez-vous avec les 32es de finale prévus les 21, 22 et 23 décembre.

Des clubs de Ligue 2, jouant de surcroît l'accession, sont passés à la trappe à l'image du RC Relizane, actuel 3e au classement, et la JSM Skikda (6e).

Comme à chaque veille de tirage au sort, les projecteurs sont orientés vers les "petits poucets". Pour cette nouvelle édition, trois formations ont réussi la performance de se retrouver parmi les "Grands", en l'occurrence le Mouloudia Oued Chaâba (Ligue de Batna), le MJ Arzew et le CSA Marsa (Ligue d'Oran), pensionnaires de la Régionale 2.

Le Mouloudia Oued Chaâba s'est qualifié aux dépens du MB Barika (Inter-régions/Est) 1-0, le CSA

Marsa a disposé de la JR Sidi Brahim aux tirs au but (1-1 après 120 minutes) et le MJ Arzew a éliminé l'OS Ben Adda (1-0).

Sur le plan de la répartition par régions, l'Est est le plus représenté avec 23 clubs, tous paliers confondus, suivi du Centre (17), l'Ouest (14), et enfin le Sud (10).

Le CR Belouizdad, vainqueur de l'édition 2018-2019, s'était imposé en finale le 8 juin dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida face à la JSM Béjaïa (Ligue 2) sur le score de 2 à 0.

Les 64 clubs qualifiés

ALGER - Liste des 64 clubs qualifiés aux 32es de finale de la Coupe d'Algérie 2019-2020 de football, dont le tirage au sort aura lieu mardi à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Bénian (Alger) à partir de 18h00 :

- Ligue 1 (16 clubs) :

CR Belouizdad (tenant du trophée), MC Alger, MC Oran, JS Saoura, AS Aïn M'lila, CS Constantine, JS Kabylie, CA Bordj Bou Arréridj, USM Alger, USM Bel-Abbès, US Biskra, NA Husseïn-Dey, ASO Chlef, ES Sétif, NC Magra, Paradou AC.

- Ligue 2 (12 clubs) :

RC Arbaâ, USM El-Harrach, JSM Béjaïa, MO Béjaïa, Olympique Médéa, USM Annaba, Amel Boussaâda, DRB Tadjenanet, AS Khroub, OM Arzew, ASM Oran, WA Tlemcen.

- Division Amateur (10 clubs) :

IB Lakhdaria, US Béni Douala, NT Souf, CR Béni Thour, WA Boufarik, AB Chelghoum Laïd, CR Village Moussa, MO Constantine, MSP Batna, USM Khenchela.

- Inter-régions (19 clubs) :

ES Guelma, CRB Houari-Boumediene, NASR El-Fedjoudj, FC Bir El-Arch, CB Mila, ERB Bou Medfaâ, CR Zaouia, E. Sour Ghozlane, JS Bordj Menaïl, Hydra AC, IS Tighenif, IRB Sougueur, ARB Ghriss, IR Mécheria, CRB Adrar, SC Mécheria, MC El-Bayadh, O. Magrane, US Souf.

- Régionale 1 (4 clubs) :

AB Sabath, NRB Lardjem, FCB Telagh, USM Oran.

- Régionale 2 (3 clubs) :

Mouloudia Oued Chaâba, MJ Arzew, CSA Marsa.