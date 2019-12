Algérie: Dernier jour de la campagne électorale - "Aller voter pour une Algérie nouvelle et stable"

Constantine — Les quotidiens paraissant dans l'Est du pays ont rapporté dans leur livraison lundi que les prétendants à la magistrature suprême, ont unanimement réitéré, au dernier jour de la campagne électorale des présidentielles du 12 décembre prochain, leur appel aux citoyens "d'aller voter pour une Algérie nouvelle et stable".

L'Est Républicain a relevé qu'Ali Benflis a invité, depuis Alger, l 'ensemble des citoyens, à aller voter pour choisir leur nouveau président, "la seule option à même de permettre de sortir de la crise que traverse le pays" quand Abdelmadjid Tebboune a lancé le même appel depuis la capitale, "voter afin de contribuer à préserver la stabilité du pays et enclencher la dynamique du développement socio-économique".

La publication a également fait écho des mises en garde d'Abdelaziz Belaid contre toute manipulation des voix et sa conviction que "l'Algérie a besoin aujourd'hui de la stabilité et ( ) et que l'unique solution réside dans le vote, à travers une participation massive pour élire le nouveau président de la République".

Annasr relève dans la même optique qu'Abdelkader Bengrina a assuré depuis Ouargla que son programme électoral peut "fournir des solutions pour sortir de la crise et contribuer à renforcer l'unité du peuple" et que Azzedine Mihoubi a mis en avant depuis Barika dans la wilaya de Batna l'importance d'aller aux urnes, "( ) pour sortir le pays de la crise et préserver sa sécurité et sa stabilité..".

Les deux publications ont souligné qu'au terme de trois semaines de campagne électorale, les cinq candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre sont tenus d'observer la période de silence électoral qui débute lundi, soit trois jours avant la date du scrutin, conformément à la loi organique portant régime électoral.

Les titres de l'Est du pays ont également répercuté le début ce lundi et pendant trois jours du scrutin pour élire le prochain président de la République, pour les électeurs des bureaux itinérants, au nombre 135 sur le territoire national.

Annasr a relayé la déclaration du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée affirmant lors d'une visite de travail au Commandement des Forces Terrestres que " (..) le combat réel oppose aujourd'hui le vaillant peuple algérien, soutenu par l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de Libération Nationale, et les serviteurs du colonialisme , parmi la bande et ses relais".